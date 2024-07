Angličané hrají pragmaticky. Svůj styl nemají důvod měnit, když jim přináší výsledky, říká expert Horváth

Kdo je favoritem na celkové vítězství?

Pořád Španělsko. Zápas s Německem byl předčasné finále. Podle toho, co máme možnost sledovat, má Španělsko nejlepší formu. Může se stát spousta věcí, ale pokud se nestane nic nepředvídatelného, myslím si, že Španělé vyhrají.

Anglie je v semifinále, ale neustále čelí kritice za předvedenou hru. Co říkáte na výkony Angličanů?

Přidám se do zástupu kritiků. Ale určitě je potřeba říct, že turnaj se nehraje na to, kdo bude hrát hezky. Angličané hrají pragmaticky, soustředí se, aby neudělali chybu vzadu. Ve čtvrtfinále se Švýcarskem měli štěstí, protože brzy vyrovnali. Myslím, že kdyby Švýcaři udrželi vedení déle, Anglie by to už nedotáhla.

Kromě těchto patnácti minut, které byly atraktivní, nebyl to pro diváky zápas záživný. Musí se zlepšit, ale vlastně nevím, proč by to dělali, protože jim jejich hra přináší výsledky.

Anglie porazila Švýcarsko na penalty 5:3. Základní hrací doba skončila 1:1, prodloužení bylo bez gólu. Brankář Jordan Pickford měl při pokutových kopech takový „tahák“ na lahvi, o co šlo?

Evidentně mu jeho tým připravil na penalty takovou vychytávku. U každého hráče bylo zmíněné, kam dosud kopal penalty a kam ji pravděpodobně kopne tentokrát. Pickfordovi a Anglii to vyšlo a myslím, že tento tahák vstoupí do historie fotbalu.

