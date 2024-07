Čeká nás nečitelný soupeř a jsme favoritem, ví kouč Boleslavi před duelem s litevským celkem

Litevský TransInvest stojí v cestě fotbalistům Mladé Boleslavi ve druhém předkole Konferenční ligy. Na hřišti Středočechů začne zápas v 18 hodin. Boleslavští se do pohárů vrací po pěti letech a podle trenéra Davida Holoubka je v klubu natěšení na zápas velké. Mladá Boleslav 12:18 25. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Holoubek | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

„Všichni v klubu se na zápas těšíme. Stojí to hodně organizačních trablů, všichni v klubu dělají maximum, abychom byli připravení po organizační stránce. My za kabinu se připravujeme, tak abychom předvedli dobrý výkon a s tím je spojený i výsledek. Chceme zvládnout první zápas tak, abychom byli spokojení před odvetou,“ popsal situaci trenér David Holoubek.

Za hráče doplnil jeho slova útočník Tomáš Ladra. „Celou minulou sezonu jsme se snažili a teď je to tady. Nemůžeme se dočkat. Do evropských pohárů se vracím po pěti letech, takže určitě chceme na domácí půdě uhrát dobrý výsledek do odvety,“ říká forvard.



Mladá Boleslav se do pohárové Evropy vrací po pěti letech. Litevský soupeř, aktuálně osmý tým tamní ligy, je nováčkem tamní nejvyšší soutěže. UEFA jí řadí na 42.místo v Evropě, tu Českou na desáté pořadí. Role favorita je tak jasná a Středočeši to moc dobře vědí.

Neznámý soupeř

„Víme, že jde o tým, který hrál minulý rok druhou ligu a postoupil do evropských pohárů a také do první ligy. Určitě se na ně připravíme. Se vší úctou k soupeři se musíme hlavně soustředit na sebe, než koukat, kdo je na druhé straně. Je to zápas, kdy nás všichni pasují na favorita a my si s tím musíme poradit,“ říká záložník Jakub Fulnek.

Litevský TransInvest vznikl teprve před třemi lety. Není jednoduché o takovém soupeři získat ty nejpodrobnější informace. „S videoanalytickým týmem jsem viděl hodně zápasů. Čeká nás tým, který je nečitelný ve srovnání s českou ligou,“ zmínil kouč David Holoubek.

O sestavě a změnách oproti nevydařenému ligovému utkání v Jablonci ale nechtěl spekulovat. Možná změní názor po jedné novinářské připomínce – pokud nastoupí Marek Matějovský, může se stát nejstarším českým fotbalistou, který v evropských pohárech hrál. „Je to dobré téma, o kterém jsem nevěděl. Možná sestavu ještě nějak změníme a přípravíme Marka,“ připustil David Holoubek před návratem do pohárové Evropy.