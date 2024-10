Jsou nebezpeční se střelbou z dálky. Nesmíme jim dát prostor, varuje Souček před duelem proti Albánii

České fotbalisty čeká další zápas v Lize národů. A dost možná ten klíčový. Od 20.45 hostí v Praze na Letné Albánii, jednoho z konkurentů v boji o postup do elitní skupiny nebo baráže o světový šampionát. Pro kapitána Tomáše Součka jde o čtvrtý vzájemný duel s pátečním soupeřem a bilanci má zatím vzácně vyrovnanou. Praha 7:23 11. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

„S Albánii jsem odehrál tři zápasy za reprezentaci. Mám statistiku, že jsem jednou vyhrál, jednou remizoval a jednou prohrál, tak snad navážu na ten první vítězný,“ přál by si Tomáš Souček navázat na svůj nejstarší a jediný vítězný duel proti Albánii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Tomáše Součka a Ivana Haška před zápasem Ligy národů proti Albánii

Dva poslední vzájemné zápasy už se českému celku tolik nepovedly, v kvalifikaci o postup na minulé EURO ztratil výhru v domácím utkání v Edenu, skončilo to 1:1 a a v Tiraně pak nedlouho po té hladce prohrál. A oba nezdary toho měly dost společného, Albánci byli silní při akcích jeden na jednoho a velmi dobře stříleli z dálky.

„Za poslední dva až tři roky dali pár gólů měsíce. Mají velkou kvalitu co s týče střelby z dálky. Je těžké tomu zabránit, protože když má hráč míč na třiceti metrech od branky, tak je těžké to všechno doplnit, ale o to víc víme, že chceme být u nich. Chceme být kompaktní a nedávat jim prostor na pozice, z kterých nás mohou ohrozit. I tyto maličkosti, které jsou důležité, máme v hlavách. Věřím, že se na to dobře připravíme,“ prozradil kapitán Tomáš Souček, na co se český tým zaměřoval v přípravě.

Důležitá bitva

A také připomínal, že klíčové bude nastavení týmu. Právě v tom byl totiž problém při vstupu do Ligy národů a tak si teď český tým po hladké porážce v Gruzii a těsné výhře nad Ukrajinou nemůže další zaváhání dovolit. „Je to jeden z klíčových zápasů a hraje se o postup a baráž na mistrovství světa,“ připomněl kouč Ivan Hašek význam Ligy národů.

V té které se hraje o postup do nejsilnější divize, ale také to může být jedna z cest, jak se kvalifikovat na světový šampionát. „Na hřišti to tak musí vypadat a já věřím, že nám lidé pomůžou. Hrajeme doma možná poslední zápas a snad nás fanoušci doženou k velmi dobrému výkonu,“

Utkání Česko – Albánie začne ve 20.45 v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.

