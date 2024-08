Myslím, že jsme ukázali sílu, burcuje před odvetou s ukrajinským Kryvbasem plzeňský Vašulín

Jeden zápas dělí plzeňské fotbalisty od jistoty podzimu v pohárové Evropě. Ve čtvrtek nastoupí v odvetě 3. předkola Evropské ligy proti ukrajinskému Kryvbasu, který před týdnem porazili 2:1.

„Nepříjemné mužstvo, jsou hodně běhaví, hodně agresivní. Takže hodně soubojový zápas, nebylo ani jednoduché počasí, bylo hrozné dusno,“ vzpomíná plzeňský útočník Daniel Vašulín na úvodní utkání proti Kryvbasu.

„Myslím, že jsme ukázali sílu, že i za nepříznivého stavu dokážeme se zápasem něco udělat. Důležité bylo, že jsme to otočili, máme dobrý výsledek do odvety a věřím, že to doma dotáhneme a postoupíme do dalšího kola.“

Zatím jen jednou v klubové historii se stalo, že by Plzeň vyhrála v předkole některého z evropských pohárů venkovní duel a pak nepostoupila.

Negativní vzpomínky

V roce 2015 Západočeši takhle vypadli v kvalifikaci Ligy mistrů s Maccabi Tel Aviv. A bylo to shodou okolností také po úvodní výhře 2:1. Doma tehdy Plzeň s izraelským týmem totiž prohrála 0:2.

„Není žádný cíl, abychom to bránili. Ukázali jsme si ve druhém poločase na Slovensku, že když budeme aktivní, tak zápas zvládneme,“ říká Vašulín.

V nové sezoně ještě Plzeň neprohrála. A do odvety proti Kryvbasu půjde po výsledkově nejpovedenějším zápase. O víkendu Západočeši v lize rozstříleli Karvinou 5:0.

„Určitě nám to pomůže do čtvrtka, je to povzbuzení. Obecně je to důležité vítězství, protože zápasy mezi Evropou nebývají vůbec lehké. Plzeň loni pár bodů takto ztratila,“ uvědomuje si záložník Tom Slončík, který proti Karviné poprvé nastoupil v základní sestavě Plzně a také se premiérově zapsal mezi střelce.

Odveta 3. předkola Evropské ligy mezi fotbalisty Plzně a Kryvbasu začne ve čtvrtek v 19 hodin a Radiožurnál Sport ji odvysílá v přímém přenosu.