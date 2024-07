Fotbalista Černý mění Německo za Skotsko, v příští sezoně bude hostovat v Rangers

Šestadvacetiletý fotbalový reprezentant Václav Černý odešel z Wolfsburgu do Rangers. Ve skotském klubu podepsal smlouvu na roční hostování, na oficiálním webu už zapózoval s novým dresem. Křídelní hráč bere změnu jako další pokus o restart kariéry; po podpisu kontraktu uvedl, že už se nemůže dočkat, až se zapojí do přípravy. Wolfsburg/Glasgow 14:09 26. 7. 2024 (Aktualizováno: 14:34 26. 7. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Černý | Foto: Luciano Lima | Zdroj: Profimedia

Černý přestoupil do Wolfsburgu loni v červnu z Twente Enschede, s německým klubem podepsal čtyřletou smlouvu. V uplynulé bundesligové sezoně odehrál 22 zápasů, v nichž vstřelil čtyři branky.

Jeho herní vytížení však klesalo, proto hledal změnu. „Z prvních rozhovorů s manažerem jsem měl velmi dobrý pocit a řekl bych, že to šlo docela rychle. Byl jsem z tohoto kontaktu šťastný a nemohl jsem se dočkat, až sem přijdu, budu tady a zažiju to všechno,“ řekl český reprezentant.

Před příchodem do Německa strávil příbramský odchovanec celou kariéru v Nizozemsku. Už v mládežnickém věku se vydal do Ajaxu Amsterodam, za který si i vinou vážného zranění kolena příliš nezahrál. V roce 2019 odešel do Utrechtu a rok nato se stěhoval do Twente, kde nejprve hostoval. Do klubu přestoupil v létě 2021.

Trenér glasgowského týmu Philippe Clement vnímá posilu jako zajímavého hráče s cennými zkušenostmi z evropského fotbalu. „Své útočné kvality ukázal již během svého působení v Eredivisie a ve Wolfsburgu a ještě více posílí útočné možnosti našeho kádru. Cítím, že jako klub a zaměstnanci mu můžeme i nadále pomáhat jako hráči dosáhnout nových úrovní,“ uvedl belgický kouč.

He's Here..



Welcome to Rangers, Václav Černy pic.twitter.com/4T5f4VWlF1 — Rangers Football Club (@RangersFC) July 26, 2024

„Tvrdě jsme pracovali na tom, abychom přivedli talentované hráče s potenciálem, a Václav je křídelník, který prokázal přínos v nejvyšších evropských ligách. Je fantastické mít ho tady v týmu,“ dodal klubový šéf skautingu Nils Koppen.

Černý se představil i na letním mistrovství Evropy v Německu, kde ale s národním týmem skončil už ve skupině. Záložník tam zasáhl jen do druhého utkání s Gruzií (1:1), kdy nastoupil v základní sestavě a v 55. minutě byl střídán. V reprezentaci má bilanci 17 startů a šest gólů.

Tradiční klub je skotským vicemistrem, v minulém ligovém ročníku skončil druhý za konkurenčním Celticem. V poslední sezoně Evropské ligy narazil ve skupině na Spartu, na Letné uhrál remízu 0:0 a doma zvítězil 2:1. V klubu, který má po celém světě přes 600 fanklubů, působil i záložník Libor Sionko.