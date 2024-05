Zlínský Schánělec nedohrál po faulu na Tranzisku. ‚Neviděl jsem tam žádný kop,‘ tvrdí spoluhráč Žák

Dramatický boj o udržení v první fotbalové lize nerozhoduje jen kopání do míče. Duel posledního Zlína s předposledními Českými Budějovicemi výrazně ovlivnilo taky kopnutí do rozkroku. Krátce po zlínském srovnání na 1:1 totiž útočník Tomáš Schánělec v souboji trefil kopačkou do slabin soupeře Jakoba Tranzisku a dostal za to červenou kartu. I to otupilo nastupující zlínský tlak a nerozhodným stavem už zápas skončil. Zlín 12:49 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Filip Žák ve Schánělcově zákroku neviděl úmysl | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Už jsem se díval ne ten míč, který šel od něj pryč, ale neviděl jsem, jestli nějaký faul byl nebo nebyl. Někdo říká, že to bylo spíš jen nechtěné došlápnutí. Ale já to nebudu hodnotit, to musel vidět rozhodčí na videu,“ prohlásil po remíze s Českými Budějovicemi trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka o vyloučení útočníka Tomáše Schánělce poté, co po vzdušném souboji trefil na zemi do rozkroku soupeře Jakoba Tranzisku.

„Stál jsem přesně za kamerou VAR nebo tím jejich přístrojem. A tady se musím Scháni zastat, protože se podle mě chtěl rychle vrátit do hry. Neviděl jsem tam žádný kop, neviděl jsem tam absolutně žádnou snahu trefit ho mezi nohy, jak tam říkali. Za mě je tohle nesmysl a prostě nás to trošku ovlivnilo,“ řekl zlínský útočník Filip Žák, který viděl celou situaci hned na hřišti.

„Na druhou stranu tady nechci brečet. Je to samozřejmě naše chyba, že jsme dneska nevyhráli a nechci to hledat někde jinde,“ dodal.

V deseti hráli domácí od sedmdesáté minuty a i za této konstelace se dostávali do šancí, jednou trefili dokonce břevno.

„Po tom vyrovnání bylo vidět, že soupeř těch pět minut, než byla ta červená, byl takový zakřiknutý, gól ho dostal dolů. V těch jedenácti by ten tlak byl ještě větší a myslím si, že by tam bylo ještě víc těch nebezpečných situací,“ komentoval závěr zápasu kouč Červenka.

Zlínské fotbalisty může těšit to, že i když jsou na posledním místě tabulky, mají dvě kola před koncem nadstavby osud stále ve svých rukách. Vzhledem k losu soupeřů stačí Ševcům v obou závěrečných duelech s Bohemians a Jabloncem zvítězit. V takovém případě se vyhnou přímému sestupu.