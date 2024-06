Hůle: Malí exekutoři se chovají hůř než velcí, v oblasti spravedlnosti nemá být tržní konkurence

Sněmovna na konci května schválila novelu insolvenčního zákona, která zkracuje dobu oddlužení z pěti na tři roky pro všechny dlužníky. „Bude snazší dostat se ze spárů exekutorů. Vstupem do insolvenčního řízení exekuce nekončí, ale pozastavuje se a roli exekutora přebírá insolvenční správce, který se většinou chová mnohem kultivovaněji a férověji,“ uvádí Daniel Hůle, vedoucí programu dluhového poradenství Člověka v tísni v pořadu Chyba systému. Praha 16:51 14. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Hůleho by o všem měly rozhodovat soudy a exekutoři by ideálně měli řešit jen zabavení a prodej nemovitého majetku v případech, kdy dlužník není schopen dluh uhradit ze svého příjmu či účtu. | Foto: Vladimír Staněk | Zdroj: Český rozhlas

Podle jeho zkušenosti se ke klientům hůře chovají menší exekutoři, kteří i více tlačí na zvyšování nákladů exekucí, protože se z menšího objemu zakázek obtížně uživí. Naproti tomu velké exekutorské úřady dokáží díky úsporám z rozsahu fungovat efektivněji a levněji.

Zatímco v jiných zemích Evropské unie jsou exekutoři vykonavateli soudních rozhodnutí, v Česku jsou de facto soudní instancí prvního stupně, protože rozhodují o podáních a nákladech. „To je staví do klientelistického vztahu k zadavateli zakázky, protože mohou rozhodnout o tom, jaký nárok na odměnu ten zadavatel má,“ vysvětluje expert Člověka v tísni.

Podle Hůleho by o všem měly rozhodovat soudy a exekutoři by ideálně měli řešit jen zabavení a prodej nemovitého majetku v případech, kdy dlužník není schopen dluh uhradit ze svého příjmu či účtu. Vše ostatní prý lze dělat od stolu a není třeba exekuci prodražovat.

Skeptický je vůči zavedení teritoriality, exekutoři si totiž mezi sebou konkurují v soutěži o dodavatele zakázek, vedle toho ale také chtějí maximalizovat svůj zisk. Mohla by ovšem pomoci změnit stav, kdy si exekutoři v zájmu soutěže neříkají o zálohu na vedení exekuce.

„Když je dnes vymahatelnost třeba 25 procent, tak oni 75 procent řízení vedou zdarma. To není vinou dlužníka, ale jejich snahy urvat si co největší podíl. V oblasti, která má být doménou spravedlnosti, nemá být tržní konkurence, která vede k tržnímu chování,“ dodává.

Dluhy se mají platit

Podle komentátora Davida Klimeše se nelze divit, že se exekutoři v současném nastavení systému chovají tržně. „V roce 2001 jsme měli pod soudními úředníky pouze 4000 exekucí a měli jsme pocit, že to stát nedokáže řešit. Teď máme 3,9 milionu exekucí, které se týkají asi 7 procent obyvatel nad 15 let, a divíme se, že to funguje jako kapitalismus. Buď jedno, anebo druhé,“ podotýká.

Názor, že by nad exekucemi měl mít znovu garanci stát, logicky vyplývá z faktu, že se nám nepodařilo najít niku, kdy tržní soutěž funguje ku prospěchu věci. „Zároveň chceme extrémně regulovat a zároveň se nám nelíbí, když dostaneme obálku s pruhem a hned se tam dosazují další tisíce pro soukromníka, aby se nějak uživil,“ doplňuje.

Novinářka Apolena Rychlíková oceňuje odpouštění dluhů v rámci milostivého léta, zrychlování procesu oddlužení i celkovou proměnu veřejné debaty na téma, co vůbec znamená být zadlužený.

„Jeden respondent mi v hloubkovém rozhovoru řekl, že je přesvědčený, že s tím dluhem umře. Bylo normální potkávat lidi, kteří žili bez jakékoli naděje. Systém exekucí byl složitý, teď ty podmínky insolvenčního řízení dávají nějaký smysl a člověk ví, co dělat, aby se z exekuční spirály mohl dostávat,“ popisuje.

Hůle závěrem zdůrazňuje platnost rčení, že dluhy se mají platit – ovšem ty oprávněné: „Ten systém byl znásilněn. Do roku 2016 fungovala strategie, že když někoho napálím, tak systém mě podrží a on mi to zaplatí. Víc než insolvenčních návrhů dnes v Člověku v tísni uzavíráme smírů s poskytovateli úvěrů, kteří dokonce vracejí peníze, než aby šli k soudu, protože vědí, že smlouvu uzavřeli v rozporu se zákonem,“ uzavírá.

