Chybějící zabezpečovací systém v Pardubicích? Stav, který nalinkoval plán ministerstva dopravy

V celém centru Pardubic není nainstalovaný žádný bezpečnostní systém. Strojvedoucí se musí řídit pouze tím, co vidí na návěstidle. Bezpečnostní prvky na železničním koridoru nepřibyly ani po rozsáhlé rekonstrukci za 7 miliard korun. Plán ministerstva dopravy z roku 2017 totiž nepočítal s instalací systému v místech, kde dříve nebyl. Hlavní tratě mají přejít na novou celoevropskou technologii, ta ale není ještě v provozu. Pardubice 5:00 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Minulý pátek přijel na pardubické hlavní nádraží ministr dopravy Martin Kupka (ODS), aby slavnostně ukončil přestavbu železničního uzlu. „Všechny tyto projekty jsou důležité pro zvýšení komfortu cestujících, ale také pro zkapacitnění našich klíčových železničních tras,“ komentoval slavnostní událost.

V Pardubicích v době nehody nefungovalo žádné zabezpečovací zařízení. ‚Analyzujeme to,‘ říká ministr Číst článek

Šest dní poté se nedaleko nádraží srazily dva vlaky. Zemřeli při tom čtyři lidé a na třicet cestujících se zranilo. Trať podle plánu ministerstva dopravy z roku 2017 v těchto místech přišla o možnost rozšířit zabezpečovací systém, který tam chyběl. Strojvedoucího by upozornil na to, že mu návěstidlo zakazuje odjet od nástupiště.

Správa železnic potvrdila, že se podle sedm let starého plánu při stavbě postupovalo. Ten totiž odmítá umísťovat starý zabezpečovací systém na nově rekonstruované trati v místech, kde dříve nebyl, tedy i v celém centru Pardubic. V Česku se zavádí nový zabezpečovací celoevropský systém ETCS, který by měl začít fungovat nejpozději na začátku roku 2025.

Ministerstvo v plánu zdůvodnilo rozhodnutí například tím, že obě technologie nedokážou fungovat vedle sebe i snahou ušetřit.

„Paralelní instalace duálního systému třídy B (dosluhující národní systém – pozn. red.) vedle povinně instaloveného systému ETCS vede k neodůvodněnému vynakládání investičních prostředků na zřizování traťové části systému třídy B a zvyšování provozních nákladů nezbytných na udržování její provozuschopnosti,“ stojí v dokumentu, který mají server iROZHLAS.cz a Radiožurnál k dispozici.

Příprava nového zabezpečení

Že žádný zabezpečovač nefungoval, potvrdil ve vysílání Radiožurnálu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „V tomhle případě to v provozu nebylo a je to opravdu dáno přípravou systému ETCS, který míří k vyšší formě zabezpečení a to je hlavní úkol Správy železnice a ministerstva dopravy,“ uvedl.

Škoda po srážce vlaků v Pardubicích přesáhne 110 milionů korun. Nejhůře je na tom osobní vlak Číst článek

Stavební práce navíc nejsou podle manažera programu ETCS Správy železnic Tomáše Konopáče u konce. „Ve stanici Pardubice stále ta rekonstrukce probíhá, modernizace stanice a stavební postupy, které dojíždějí, které budou končit na podzim letošního roku,“ popsal.

Na železničních tratích se nyní běžně využívá takzvaný liniový systém. Ten sice vlak nezastaví, ale informuje strojvedoucího, jaký signál vysílá návěstidlo, ke kterému se blíží. Nekontroluje tak, zda vlak zpomaluje nebo místem projel, na rozdíl od zaváděného evropského.

„Strojvedoucí se v této stanici řídí pouze pohledem na návěstidla a těmi barvami, které jim návěstidla zobrazují,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu David Votroubek, člen prezidia odborové organizace Federace strojvůdců.

To, že rychlík do Košic minul návěstidlo, které zakazovalo jízdu, potvrdila Drážní inspekce. Kvůli tomu následně vjel expres do trati, ve které byl postavený nákladní vlak. Jestli šlo o lidskou chybu, technickou závadu či kombinaci obojího, je předmětem vyšetřování.

Nehoda se stala ve středu večer těsně před 23. hodinou u nově vybudované stanice Pardubice-centrum. Nočním expresem do Košic cestovalo podle hasičů kolem 380 lidí. V důsledku srážky oba vlaky vykolejily. Čtyři lidé zemřeli, nemocnice přijaly dalších 27 zraněných lidí.