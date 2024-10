Deset zápasů, dva góly a jediný bod. ‚Není to normální,‘ hlásí brankář Českých Budějovic Fendrich

Českobudějovičtí fotbalisté jsou v Chance lize poslední. Jejich bilance je po deseti zápasech tristní. Jeden bod a skóre 2:25. Naposledy Dynamo prohrálo se Slováckem 0:2. Tým z Uherského Hradiště dal první gól z penalty v nastaveném čase první půle. Druhý přidal hostující Blahút ve druhém poločase. České Budějovice 22:55 6. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Richard Križan z Českých Budějovic | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

„Něco jsme si vyříkali, chtěli jsme náš výkon zlepšit. To se nám, myslím, podařilo a druhá půle byla z našeho pohledu lepší,“ popisoval střelec druhého gólu Slovácka Patrik Blahút dusno v kabině během poločasové přestávky.

V podobném duchu vnímal dění před sebou brankář Milan Heča. Paradoxně ho nejvíc vystrašila nečekaná malá domů od spoluhráče.

„Kluci dobře bránili a když byla akce nebo tlak, tak to ubránili. Do žádné větší šance jsme Dynamo nepustili, druhá půle ale byla o dost lepší. Jsem rád, že jsme to zvládli a potvrdili jsme to,“ přiznal Heča.

Brankáře poraženého týmu Vilém Fendrich sice viděl ve hře sice zlepšení, ale jeho tým trápí mizerná efektivita.

„Když nedáte gól, tak se celému týmu hraje blbě. A do toho když inkasujete ještě první. Dát dva góly za deset zápasů není normální,“ uznal Fendrich.

O osudu zápasu rozhodla čtvrtá nastavená minuta první půle. Ondřej Čoudek nešikovně klopýtl a v pokutovém území trefil soupeře. Z penalty zajistil Slovácku poločasový náskok Marek Havlík.

„Šel na něj dlouhý balón a Čoudek ho chtěl hrát hlavou. Odehrál to, podklouzl a bohužel to útočící hráč udělal chytře,“ hájil asistent trenéra Dynama Jiří Novotný stopera Jihočechů.

České Budějovice jsou v tabulce poslední, mají z deseti zápasů jediný bod a v aktuálním ročníku vstřelili pouze dvě branky - a obdrželi jich již 25.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 6. 10. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 10 9 1 0 22:2 20 28 2. Sparta 10 7 1 2 21:11 10 22 3. Plzeň 10 6 3 1 18:7 11 21 4. Ostrava 10 5 3 2 12:8 4 18 5. Jablonec 10 5 2 3 14:5 9 17 6. Olomouc 10 5 2 3 17:16 1 17 7. Slovácko 10 4 4 2 8:9 -1 16 8. Hradec Králové 10 4 1 5 8:9 -1 13 9. Mladá Boleslav 10 3 3 4 15:13 2 12 10. Liberec 10 3 3 4 15:16 -1 12 11. Bohemians 1905 10 3 3 4 11:14 -3 12 12. Karviná 10 3 3 4 8:13 -5 12 13. Dukla Praha 10 2 2 6 8:15 -7 8 14. Teplice 10 2 1 7 11:19 -8 7 15. Pardubice 10 2 1 7 8:16 -8 7 16. Č. Budějovice 10 0 1 9 2:25 -23 1