Po miliardovém přestupu se v AS Řím neprosazuje. 'Musím dokázat, že na to mám,' říká Schick

„Ono je složité říct, jestli má ideální formu, nebo ne. Moc toho totiž nenahraje,“ krčil rameny trenér reprezentace Karel Jarolím nad formou Patrika Schicka.

Na přípravný turnaj do Číny ho přesto povolal, i když raketový vzestup talentovaného útočníka se přinejmenším zpomalil. „Mám další příležitost dokázat, že góly střílet umím,“ komentuje pozvánku sám Patrik Schick

Schick v létě přestoupil do AS Řím, který za něj zaplatil v přepočtu miliardu korun. Z českých fotbalistů stál víc jen Pavel Nedvěd. Teprve 22letý útočník se ocitl ve světě skutečně velkého fotbalu.

Fanoušci vítali Schicka na letišti a slavili jeho příchod, ale český reprezentant zatím velká očekávání nenaplnil. Na premiérový ligový gól v novém klubu čeká - přitom za Sampdorii Janov jich v předchozí sezoně vstřelil čtrnáct. I proto hraje nepravidelně, spíš jako náhradník.

Navzdory tomu cítí v klubu podporu. „Lidi chápou, že to pro mě nebyla lehká situace. Zranění, komplikace se srdcem, neabsolvoval jsem letní přípravu. Teď, když jsem zdravotně v pohodě, musím dokázat, že na to skutečně mám,“ říká Schick.

Tomu, že se Schick po zdravotních problémech dostane zpátky do formy a zase bude střílet góly, věří i reprezentační trenér Jarolím: „Do budoucna jsem přesvědčený o tom, že by na něm mělo národní mužstvo stát. Předpoklady pro to má."

Jarolímova slova může Schick začít naplňovat v pátek, kdy národní mužstvo nastoupí na China Cupu proti Uruguayi.

