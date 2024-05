Most zřejmě přikoupí další sdílená jízdní kola, lidé je často využívají k cestám k jezeru i za sportem

Více než 7500 výpůjček sdílených kol evidují za první měsíc provozu v Mostě. Magistrát takový zájem o sdílení kol nečekal. Chce proto ještě do začátku prázdnin přikoupit další kola. V současnosti jich je k dispozici 100, přibýt by mělo dalších asi 40. Most 23:31 7. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sdílená jízdní kola | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Sdílená kola jezdí po Mostě od počátku dubna. Město se na poskytování služby domluvilo se společnosti NextBike.

Magistrát eviduje za první měsíc více než 7600 výpůjček – to je podle vedení Mostu opravdu hodně. Důležité je, že se žádné jízdní kolo neztratilo ani neponičilo. Město už má i zmapováno, na kterých místech je o kola největší zájem.

„U nás jsou to prakticky tři nebo čtyři oblasti – kolem Prioru, jezera Most, zimního stadionu, 1. náměstí a sportovní haly. My se teď bavíme o tom, že bychom tam rozšířili to stání, aby bylo možné tam ta kola lépe umístit,“ doplňuje primátor Marek Hrvol z hnutí ProMost.

Most chce také do prázdnin pořídit dalších asi 40 sdílených kol. Podle Marka Hrvola jsou místa, odkud se ozývají lidé, že jim tam sdílená kola chybí – jde hlavně o okrajové části města. Právě tam by nově zakoupená kola měla putovat.

V současné době platí Most za sdílené bicykly zhruba 1,3 milionu korun za rok.

Prvních 15 minut jízdy na sdíleném kole mají lidé v Mostě zdarma – tuto částku za ně hradí město. Podle dat, které vedení města má, se drtivá většina jízd vejde právě do této doby.

„Osmdesát procent výpůjček je do 15 minut. Občané využívají ten benefit od města na to popojíždění. Budeme s tím kalkulovat i dál, protože je vidět, že řadu lidí zaujme právě ten benefit,“ shrnuje primátor Marek Hrvol z hnutí ProMost.

Sdílená kola mají také v Klášterci nad Ohří. I tam se drtivá většina jízd časově vejde do limitu, ve kterém jízdu hradí tamní radnice.