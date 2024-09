Fotbalistům Teplic úvod sezony nevyšel, šest ze sedmi zápasů prohráli. Frťala naléhá na sportovní vedení

Fotbalisté Teplic se v Chance lize potýkají s neuspokojivými výsledky i rozsáhlou marodkou. V sedmém ligovém kole, ve kterém podlehli Mladé Boleslavi 1:2, jim chybělo osm hráčů. Rozhodující gól Severočeši inkasovali pět minut před koncem. Teplice 14:44 3. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Abdallah Gning z Teplic (vlevo) se raduje se spoluhráči z gólu | Foto: Roman Vondrouš

Teplice přitom zápas se Středočechy rozehrály v dobrém tempu, Tepličtí vedli po gólu Jakuba Emmera 1:0, jenže pak selhal v šanci Abdalah Gning a po šesti minutách srovnal Tomáš Ladra.

„Znovu jsme chybovali a podcenili jsme situaci. Místo toho, abychom šli do vedení 2:0, tak z následné akce uděláme chybu a soupeř nás potrestá. Máme v zápase devatenáct střel, z toho ale jen dvě jdou na branku. Máme více rohů, děláme závary, ale když obrana chybuje, tak se nedá očekávat příznivý výsledek,“ řekl teplický trenér Zdenko Frťala.

Jeho tým srazily do kolen chyby jednotlivců. U rozhodující trefy byl střídající Dominik Mašek na zadní tyči dřív než teplický Lukáš Mareček a doklepl míč do branky.

Obrana je pomalá

„Je to o zodpovědnosti, nesmí dojít ke zkratům. Často má ale tým dobrou kvalitu, jsou rychlí a naše obrana je pomalá a soupeři už to vědí. Každý míč za obranu nám dělá problémy. Rychlost se natrénovat nedá. Obránci v jiných situacích umí ukázat, že z nich jde respekt a že souboje budou bolet - o tomhle často mluvíme, ale nepřeneseme to na hřiště,“ štvalo Frťalu.

Klubové vedení Frťalovi nadále důvěřuje. Na atmosféře v mužstvu se ale špatné výsledky podepisují.

„Ze sedmi utkání šest prohrát není dobré a je to indicie pro sportovní vedení. Po prohře s Karvinou jsem měl dost černých myšlenek, byl to opravdu tristní výkon. Už jsem zažil hodně zklamání a neúspěchů, ale nechci udělat rozhodnutí, kterého bych později litoval,“ prohlásil trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala.

