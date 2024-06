Fotbalová reprezentace zahájila přípravný kemp na Euro, podmínky v Rakousku ztěžuje podmáčený terén

Čeští fotbalisté zahájili přípravný kemp před mistrovstvím Evropy v Německu. V rakouském Schladmingu se k úvodnímu tréninku sešlo 26 nominovaných hráčů, kteří se před startem Eura střetnou v pátek s Maltou a příští pondělí vyzvou v Hradci Králové Severní Makedonii. Schladming 22:07 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Červ na tréninku české fotbalové reprezentace | Foto: Web Fotbal.cz | Zdroj: Česká fotbalová reprezentace

„Hotel je super, máme tu dobrou regeneraci, máme veškeré podmínky k tomu, abychom podali ten nejlepší výkon. A prostředí je tu nádherné. Akorát to počasí, které mně osobně nevadí, ale terén je podmáčený. Prší tu několik dní v kuse,“ hodnotí prostředí a podmínky ve Schladmingu obránce Slavie Tomáš Holeš a podotýká, že jestli ho něco při úvodním tréninku národního týmu překvapilo, byl to přístup nového kondičního trenéra.

„Nečekal jsem, že do toho vletíme takhle přímo. Asi se nám chtěl předvést, tak nám dal trošku do těla. Ale je to člověk na svém místě,“ říká kapitán Slavie.

„Byl dost namotivovaný, což je za mě dobré,“ směje se záložník Lukáš Červ, který se na mistrovství Evropy podívá při své debutové reprezentační nominaci.

Trenér Ivan Hašek Červa povolal po povedené sezoně, jejíž první část strávil v Liberci, ze kterého se v lednu přesunul do Plzně a stal se členem základní sestavy. Po konci uplynulého ligového ročníku sice Červ zamířil na rodinnou dovolenou, s možností nominace ale počítal.

„Pořád jsem na to myslel. Na dovolenou jsme jeli na delší dobu, tak jsem si říkal, že kdyby náhodou nominace přišla, tak zbytek rodiny nechám u moře. Užívají si slunce a teplo, my jsme tady zatím v dešti,“ popisuje záložník Plzně.

„Trenéři mě představili na videu, poté jsem byl na tréninku v takovém uvítacím kolečku, kde jsem se všem ještě jednou představil. Říkali mi, ať si připravím nějaký vtip, ale já ho zapomněl, tak jsem nic navíc neříkal,“ doplňuje čerstvý reprezentant Lukáš Červ, jak ho na úvod přípravy na Euro spoluhráči v týmu přivítali.

„Doufám, že vyhrajeme. Ale pokud mám zůstat nohama na zemi, tak bych si přál zvládnout zápasy ve skupině a poté vyhrát zbytek a dostat se co nejdále,“ směje se Červ při popisování cílů národního týmu.

České fotbalisty čeká před šampionátem Malta a Severní Makedonie. Na mistrovství se pak v Německu střetnou na úvod skupiny 18. června s Portugalskem. Stanice Radiožurnál Sport všechna utkání národního týmu odvysílá v přímých přenosech.

