Fotbalový bůh nám dal poslední šanci. Proti Litvě zamakáme na maximum, slibuje Jurásek

Newport 13:51 12. října 2024

„Splnili jsme, co jsme si předsevzali, což bylo to, abychom hráli o postup až do posledního utkání,“ přiznal Jan Suchopárek.

Trenéra českých fotbalistů do 21 let těšilo, že jeho svěřenci výsledkově zvládli zápas ve Walesu. Nebyl ale spokojený se vstupem do utkání v Newportu, kdy Češi přečkali dvě velké šance ostrovního soupeře. „Byli jsme rádi, že soupeř dvě nebezpečné situace nevyužil. Byli jsme velice pasivní, neměli jsme odražené míče a někteří hráči byli až překvapení rychlostí soupeře, i když jsme si to před zápasem ukazovali na videu,“ uznal Scuchopárek.

Trefa Juráska

Češi ožili po úvodním gólu, na kterém měl největší podíl křídelník Matěj Jurásek. Levonohý fotbalista Slavie mířil z prostoru velkého vápna prudce na zadní tyč, jeho střelu si stoper Walesu Baker srazil do vlastní branky. „Z mého pohledu to mimo nešlo,“ tvrdil Jurásek, že i bez Bakerovy teče by jeho zakončení znamenalo vedení 1:0.

„Po gólu jsme se uklidnili a začali jsme hrát trochu klidněji. Tlak na nás byl obrovský, i na mě. Brzo jsem dostal žlutou kartu. Paradoxně jsem i rád, protože jsem se poučil z minula a zápas dohrál,“ připomněl slávistický útočník Jurásek, že ve svém posledním duelu za jednadvacítku loni v říjnu proti Dánsku viděl za dvě žluté červenou kartu.

Druhý gól přidal po změně stran Václav Sejk, domácí Velšané pak snížil až v nastavení. Češi tak v Newportu zvítězili 2:1 a v kostrbaté cestě do baráže o evropský šampionát už jim chybí jen jeden krok. V úterý musí doma porazit Litvu.

„Celý tým se těšíme. Před zápasem proti Walesu jsme si řekli, že to musíme zvládnout, abychom ještě mohli zabojovat o poslední krok. Fotbalový bůh nám dal poslední šanci. Dáme do toho všechno a doufám, že přijde plno lidí a budou nás hnát dopředu, abychom to zvládli za celé Česko,“ burcuje před úterním soubojem v Hradci Králové s Litvou Matěj Jurásek.

Motivace dostat do baráže o Euro je obrovská. Turnaj hráčů do jednadvaceti let totiž příští rok uspořádá Slovensko.

