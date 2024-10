Konkurence se nebojím, říká brankář Staněk před návratem do tréninku Slavie. Stále sní o zahraničí

Slávistický brankář Jindřich Staněk už po zranění z letního Eura vyhlíží návrat do tréninkového procesu pražského klubu. „V prosinci bych se měl zapojit na hřišti,“ řekl osmadvacetiletý gólman v pořadu Desítka Pavla Horvátha na Radiožurnálu Sport. Praha 20:48 10. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Jindřich Staněk v dresu české reprezentace | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

„Já to věděl hned po té první střele. Rameno mi propadlo dovnitř do podpaží, takže jsem věděl hned, že je to špatně,“ vzpomínal Jindřich Staněk v Desítce Pavla Horvátha na Radiožurnálu Sport. Následná vyšetření potvrdila, že je nutná operace a dlouhá pauza, která se ale pomalu blíží ke konci.

„V prosinci bych se měl zapojit na hřišti. Měla by to být moje osobní předpříprava na přípravu, abych v lednu byl připravený na sto procent,“ přibližuje program svého návratu.

Osmadvacetiletý gólman pak bude bojovat ve Slavii o návrat do branky, kde se mezitím pevně usadil Antonín Kinský. Staněk je rád, že se týmu daří, dostává minimum gólů a vede ligovou tabulku. A konkurenční prostředí mu těžkou hlavu nedělá.

„V kariéře jsem zažil tolik věcí, že se konkurence nebojím. Stejně to bude o tom, jak já si budu věřit a jak budu vypadat na hřišti. Pak se rozhodne. Tohle jsou věci, které momentálně nemůžu ovlivnit,“ koncentruje se jeden z nejlepších ligových gólmanů hlavně na regeneraci a věří, že znovu bude v brance ukazovat výkony, které ho dostaly i do reprezentace.

Ve Slavii má smlouvu do roku 2027. „Řeknu to na rovinu, ví to i pan Tvrdík a vedení. Můj cíl je dostat se ven, do Anglie, Německa. Ten budu mít vždycky a jestli se to povede, to se uvidí. Teď musím Slavii vrátit to, proč mě přiváděla. To jsou poháry, titul,“ říkal v Desítce Pavla Horvátha Staněk.

Slávistický gólman v mládí působil v anglickém Evertonu a po návratu do Česka v polovině roku 2016 si musel vydobýt svoji pozici. V Českých Budějovicích, v Plzni a i teď ve Slavii dokazuje, že patří mezi domácí špičku. A chce v tom pokračovat i po návratu na hřiště.

