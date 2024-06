Kluci musí být ochotni umřít jeden za druhého na hřišti. Týmovost je základ, říká před Eurem Poborský

České fotbalové legendy se v neděli odpoledne sešly v Ostřešanech na Pardubicku. Tamní klub totiž oslavil sto let od založení a organizátoři si pro fanoušky připravili několik exhibičních zápasů. Svůj tým složil i expert Radiožurnálu Sport – pětinásobný mistr ligy Pavel Horváth. Ostřešany 16:17 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Poborský | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Horváthův výběr se v souboji šestičlenných týmů utkal s mužstvem kapitána hokejových mistrů světa z roku 2010 Tomáše Rolinka, ve kterém se kromě fotbalistů Davida Bičíka se Zdeňkem Folprechtem představili třeba i hokejisté Martin Kaut s Robertem Kousalem. Hlavní tvář pořadu Desítka na Radiožurnálu Sport Pavel Horváth měl ve svém týmu někdejšího hokejového reprezentanta Tomáše Vlasáka a pak pochopitelně řadu bývalých i současných ligových fotbalistů.

Příznivcem rekreačního fotbalu je i Tomáš Hübschman. „Fotbal mě baví. Mám rád tyto akce, které nejsou primárně o fotbale. Je to spíš o tom se potkat s kamarády a udělat show pro diváky. Chceme, aby si lidi užili oslavu jako třeba tady, kde slaví sto let. Nechci říct, že to vyhledávám, ale v dovolené se mi to promítá víc, než odpočinek,“ prozradil záložník Jablonce.

‚Těžká, ale zvládnutelná skupina‘

Vrcholem nedělního odpoledne v Ostřešanech byl souboj místního klubu s legendami Sparty. Výběr bývalých hráčů letenského klubu byl nabitý velkými jmény, dorazil i někdejší stoper, hráč Fiorentiny nebo West Hamu a vyhlášený bouřlivák Tomáš Řepka.

„Od Čechů čekám na mistrovství Evropy postup ze skupiny. Doufám, že to dobře dopadne. Hodně lidí říká, že první zápas s Portugalci je brutální, ale myslím si, že je dobré, že s nimi začínáme ve skupině. Můžeme jenom získat. Skupina je těžká, ale zvládnutelná. Mohli bychom postoupit,“ myslí si Řepka.

Odhad před evropským šampionátem přidal i další bývalý úspěšný fotbalový reprezentant. „Moc silných zbraní tam nemáme. Jakmile kluci nebudou hrát týmově a ochotni jeden pro druhého umřít a nebude dobrá taktika na zápasy, tak to bude velice složité,“ navázal na Řepku vicemistr Evropy z roku 96 Karel Poborský.

Blížící se Euro vyhlíží i další bývalý sparťan a reprezentant Vratislav Lokvenc. Někdejší kanonýr se těší o to víc, že turnaj hostí Německo, kde strávil podstatnou část kariéry. „Jak je zvykem v Německu, tak bude pořád vyprodáno. Němci umí takovou akci zorganizovat, takže atmosféra bude velmi dobrá. Je to kousek od naší republiky, takže pro české fanoušky je to skvělé. Na dojezdovou vzdálenost je to perfektní,“ pochvaluje si Lokvenc.

