První mistrovství Evropy ve fotbale v roce 1960 ovládly země východního bloku. Československo získalo bronz

Josef Masopust táhl Československo na Euro 1960 i o dva roky později na mistrovství světa v Chille

V roce 1960 poprvé evropské země bojovaly o titul na kontinentálním šampionátu. Turnaj, který tehdy hostila Francie, ovládl Sovětský svaz. A to i díky jednomu z nejlepších brankářů historie Lvu Jašinovi. Evropského šampionátu před 64 lety se ale zúčastnilo i Československo, které vybojovalo bronz.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak Československo vybojovalo bronz na historicky prvním mistrovství Evropy ve fotbale

Historicky první mistrovství Evropy ovládly země východního bloku. Braly všechny tři medaile. Československý výběr nejprve v Marseille podlehl pozdějším šampionům ze Sovětského svazu 0:3, aby následně na stejném místě porazil domácí Francouze 2:0. Domů se tak výběr legendárního trenéra Rudolfa Vytlačila vracel s bronzem.

„Dostat se do reprezentace je sen každého hráče. Ze začátku jsem hrál pravou spojku ještě s Ladislavem Pavlovičem, ale potom, když jsem přešel už na pozici záložníka, byla konkurence opravdu veliká,“ vzpomínal v Paměti národa bývalý reprezentant Josef Vojta.

‚Černý panter‘ Jašin

Polovina z bronzové party se pak vydala o dva roky později i na mistrovství světa v Chile, kde Československo vybojovalo stříbrné medaile. Oba turnaje zažila i tehdejší brankářská hvězda Sovětského svazu. Titul mistra Evropy ve Francii v roce 1960 znamenal pro Jašina vrchol reprezentační kariéry.

Brankář, kterému se v Evropě přezdívalo „Černý panter“ a v Jižní Americe „Černý pavouk“, je neodmyslitelně spjatý s čapkou, kterou při zápasech nosil na hlavě. Jašin byl také prvním brankářem, který začal ve větší míře hrát nohama a byl průkopníkem chytání v rukavicích.

„Když byl mokrý míč, brankáři nebyli schopni ho chytat do holých rukou. Bylo to, jako když chytáte vánočního kapra ve vaně. Nosil kožené rukavice a my ho kopírovali. A na nich měl našité takové puntíky, na prstech a na dlani, aby to trošku lepilo,“ vzpomínal bývalý brankář Ivo Viktor.

Brankář se Zlatým míčem

Kromě titulu mistra Evropy vybojoval Jašin také olympijské zlato na hrách v Melbourne v roce 1956. Doposud je jediným gólmanem, který získal Zlatý míč. Nejlepším fotbalistou Evropy byl vyhlášen v roce 1963, celou kariéru strávil v moskevském Dynamu, za které hrál i hokej.

V rozhlasových novinách v červenci 1989 zaznělo: „Současné i bývalé hvězdy světového fotbalu si pozval k oslavě svých 60. narozenin bývalý vynikající sovětský brankář Jašin. Účast na střetnutí výběru světa s Dynamem Moskva přislíbili Pelé, Eusébio, Ruud Gullit, Marco van Basten a další.“

Dalších narozenin už se ale Jašin nedožil. Zemřel v březnu 1990 na rakovinu žaludku. Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků Jašina posmrtně zvolila nejlepším brankářem 20. století.