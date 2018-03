16. 10. 2012 |Alena Benešová, Kamil Jáša |Fotbal

Po odchodu ze Sparty se Tomáš Řepka upsal Českým Budějovicím. Po loňském úspěšně zvládnutém jaru už to v podání známého bouřliváka na podzim taková sláva nebyla. Fotbalový obránce se v ligovém utkání s Jabloncem po odpískané penaltě proti jeho týmu rozčílil natolik, že viděl nejprve žlutou a pak červenou kartu. Vypadá to, že to bylo to poslední, co v dresu Dynama předvedl.