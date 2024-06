Fotbalisty čeká další generálka na Euro. Trenér Hašek plánuje proti Severní Makedonii obměnit sestavu

Z přípravného kempu v Rakousku se čeští fotbalisté přesouvají do Hradce Králové. Tam je čeká v pondělí generálka na Euro proti Severní Makedonii.

„Těšíme se, že bude v Hradci spousta lidí a taky na nový stadion, takže super zázemí. Pak máme dva dny volno, čeká nás cesta, takže se doma moc neohřejeme. Hlavně se ale těšíme na Euro,“ popisuje program pro následující dny útočník fotbalové reprezentace Mojmír Chytil.

Autor dvou gólů v pátečním přípravném zápase s Maltou patřil mezi časově nejvytíženější hráče. Naopak třeba kapitán Tomáš Souček, útočníci Patrik Schick a Adam Hložek nebo obránce Ladislav Krejčí dostali volno.

„Nechtěl jsem, aby někteří hráči, kteří přišli po delší době bezzápasového rytmu, tak aby šli do dvou zápasů. Připravovali jsme se s tím, že někteří půjdou až do toho druhého zápasu. Kluci, kteří nehráli-hráli, měli docela slušnou tréninkovou zátěž, takže by hrozilo zranění,“ vysvětluje reprezentační trenér Ivan Hašek.

Obměněná jedenáctka

Pondělní sestava proti Severní Makedonii tak nejspíš nebude mít moc společného se základní jedenáctkou, která nastoupila v pátek proti Maltě.

„Troufnu si říct, že budeme držet při sobě, ať se bude dít, co se bude dít. O tom to je, vytvořit podmínky, aby se každý cítil správě a věděl, na čem je. To udělá pak rozdíl a můžeme jít všichni za úspěchem,“ tvrdí křídelník Václav Černý.

Proti Maltě se českým fotbalistům podle záložníka Antonína Baráka už podařilo také přenést do hry některé věci z tréninku.

„Jsou určité principy v rozehrávce, tak v presingu. To jsou věci, na kterých chceme pracovat, nechceme odkrývat standardky, takže to si schováváme na ostrý start s Portugalci,“ těší se Barák.

Ještě před úvodním zápasem na Euru čeká české fotbalisty v Hradci Králové pondělní generálka proti Severní Makedonii.