Mladá Boleslav porazila gólem Vydry Bialystok a přiblížila se postupu do play-off Konferenční ligy

Fotbalisté Mladé Boleslavi v pátém kole Konferenční ligy porazili doma 1:0 Bialystok a přiblížili se postupu do vyřazovací fáze. V 76. minutě rozhodl jediným gólem záložník Patrik Vydra. Úřadující polští šampioni dohrávali nastavený čas bez vyloučeného Adriána Diégueze. Aktualizováno Mladá Boleslav 23:09 12. 12. 2024 (Aktualizováno: 23:22 12. 12. 2024)

Mladá Boleslav po úvodních prohrách s FC Noah, Luganem a Guimaraesem navázala na domácí triumf 2:1 nad Betisem Sevilla a připravila soupeři první porážku v soutěži. Před posledním zápasem v Molde jsou svěřenci švédského kouče Andrease Brännströma ve společné tabulce 36 týmů na 22. místě. Bialystok, za který odehrál zápas český pravý bek Michal Sáček, je osmý.

V novém formátu Konferenční ligy projde do play-off 24 celků, přímo do osmifinále se dostane nejlepší osmička. Středočechům by za týden v Norsku měla stačit k postupu i remíza.

Mladá Boleslav mohla jít brzy do vedení, poté co Diéguez zaskočil zpětnou přihrávkou do protipohybu brankáře Abramowicze. Ten s vypětím všech sil zabránil gólu a následně se i včas vrhnul pod nohy dorážejícímu Ladrovi. Bialystok se od úvodu snažil kontrolovat průběh a měl více ze hry, domácí ale byli nebezpeční z brejků. Tak jako v jedenácté minutě Mareček, který z dobré pozice přestřelil.

V polovině úvodního dějství začal naplno povzbuzovat „kotel“ polského celku, který podle pořadatelů čítal zhruba 1100 lidí. Bouřlivější kulisa ale byla protikladem dění na hřišti, kde po zajímavém začátku plynulo utkání bez gólových šancí. Po půlhodině neuspěl z nadějné pozice ani kapitán hostů Imaz, těžký volej poslal mimo.

Středočeši neskórovali v první půli ani na pátý pokus v soutěži, do druhého poločasu ale upravili rozestavení a byli lepším týmem. Krátce po změně stran střídající Vojta prodloužil míč na Kušeje a ten šel z mírného úhlu sám na Abramowicze, který jeho střelu mezi nohy se štěstím ztlumil. V 52. minutě polský brankář vyrazil Ladrovu ránu ke Stránskému, jenž dorážku do odkryté sítě v pádu nezvládl. Vzápětí se na druhé straně blýskl gólman Trmal po Sáčkově prudké střele.

Do hry se příliš nedostal s pěti góly nejlepší střelec Konferenční ligy Pululu. Roli zakončovatele tentokrát plnil v týmu Bialystoku především Imaz, jenž v 67. minutě prověřil Trmala dalším pokusem z úhlu.

Rozhodující okamžik

V 76. minutě už český celek přetavil zlepšený výkon ve vedoucí gól. Kušej se po ztrátě míče vrátil do hloubi pole, vybojoval ho na Diabym-Fadigovi zpět a nezištně ho předložil na hranici vápna proti noze Vydrovi. Host z pražské Sparty se střelou neváhal a výstavní ranou se trefil nechytatelně do horního rohu branky. Záložník reprezentace do 21 let navázal na vítězný zásah proti Betisu a prosadil se podruhé v soutěži.

Pět minut před koncem byl blízko vyrovnání Nené, po pohotovém zpracování trefil jen prostředek brány a stojícího Trmala. V nastavení se Diéguez ohnal loktem po Kušejovi a sudí mu po zhlédnutí videa udělil červenou kartu.

Mladá Boleslav zvládla závěr s přehledem a jako první tým v soutěži udržela proti Bialystoku čisté konto, premiérové v Konferenční lize. Zároveň zvítězila v pátém soutěžním zápase v řadě. Naopak Jagiellonia prohrála po osmnácti utkáních včetně jednoho přípravného duelu.