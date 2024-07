Olomouc vyhrála v Českých Budějovicích dvěma góly Klimenta. Bohemians porazili Baník po sedmi letech

Mladá Boleslav zahájila sezonu porážkou 0:2 v Jablonci. Olomouc v soutěžní premiéře pod trenérem Tomášem Janotkou vstoupila do nové ligové sezony vítězstvím 2:0 v Českých Budějovicích. Oba góly vstřelila ve druhém poločase letní akvizice Hanáků Jan Kliment. Fotbalisté Bohemians porazili Ostravu 2:1. Baník svému soupeři v nejvyšší soutěži podlehl poprvé od října 2017. České Budějovice / Mladá Boleslav / Praha 20:53 20. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kliment zařídil výhru Olomouce dvěma góly | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Už ve druhé minutě kapitán hostů Marek Matějovský poprvé zaměstnal gólmana Jana Hanuše, jenž jeho ránu doprostřed brány vyrazil jen s obtížemi. Následně musel zasáhnout i na druhé straně Matouš Trmal proti střele Alexise Aléguého. Po nadějném úvodu ale tempo opadlo a hra byla rozkouskovaná vinou množství faulů a přerušení.

Až v 31. minutě se po kombinační akci uvolnil na pravé straně Vakhtang Čanturišvili, stříleným centrem našel před bránou Dominika Hollého a ten zblízka usměrnil míč do sítě. Dvacetiletý záložník dal druhý gól v české lize. Pro Středočechy bylo ještě hůře v nastavení prvního poločasu. Zambijský reprezentant Benson Sakala ve středu pole dohrál šlapákem Čanturišviliho a po druhé žluté kartě byl vyloučen.

Mladoboleslavští navzdory oslabení hráli se soupeřem i ve druhé půli vyrovnaný zápas, příležitosti k vyrovnání si ale příliš nevytvářeli. V 64. minutě střídající Vasil Kušej vyzkoušel Hanušovu pozornost střelou z úhlu, jablonecký brankář reflexivně zasáhl.

O osm minut později ale přišel zkrat Marka Suchého, který měl od Matějovského vystřídání na ruce kapitánskou pásku. Zkušený stoper nejprve u postranní čáry skopl unikajícího Hollého a hned po rozehrání trefil loktem ve výskoku Tomáše Schánělce. Obě žluté karty dělilo jen 58 sekund.

Domácí využili početní převahu v 80. minutě. Čanturišvili si počkal na přihrávku na hranici vápna a technickou střelou si připsal desátou trefu v české lize. Stylově tak oslavil 150. start v nejvyšší soutěži. Jablonečtí potvrdili dobrou bilanci na svém stadionu, kde neprohráli v lize pošesté za sebou.

Venkovní výhra Sigmy

Jihočeši si v celém duelu vypracovali minimum nebezpečných situací. Možná největší měli hned v úvodu, kdy se v jedenácté minutě střelecky neprosadil Samuel Šigut a po něm ani dorážející Petr Zíka. Ze strany Dynama to bylo směrem dopředu do konce první půle prakticky vše. Před přestávkou o sobě dal naopak poprvé vědět Jan Kliment. Jeho střelu z úhlu v 35. minutě českobudějovický brankář Martin Janáček zlikvidoval.

Po přestávce se však olomoucký útočník už nemýlil. Fotbalovou parádu si připravil na 57. minutu. Přestože byl zády k brance soupeře, naskočil si na centrovaný míč od Filipa Zorvana a kopem přes hlavu překonal Janáčka poprvé.

České Budějovice nevěděly, jak si s organizovanou defenzivou hostů poradit a Olomouc ještě chtěla přidat druhý zásah a přiblížit se třem bodům. V 71. minutě byl v dobré situaci střídající Matěj Mikulenka, jenže branku přestřelil.

Sigmu tak definitivně uklidnil Kliment, který přebral míč za půlicí čárou, sprintem se dostal před českobudějovického kapitána Lukáše Havla, jemuž ještě balon zaseknul, a tečovanou ranou překonal Janáčka. Situaci ještě několik minut zkoumal videorozhodčí.

Domácí své trápení demonstrovali v závěru. První střelu na branku poslali v 93. minutě, jenže hlavička Nicolase Keckeisena neměla potřebnou razanci. Dynamo podlehlo v lize Olomouci ve čtvrtém z posledních pěti zápasů.

Bohemians bodovali doma

Domácí začali aktivně, do šancí se však dostávali pozvolna. A když už Jan Kovařík mohl ohrozit branku, hlavičkoval slabě a přímo na Jakuba Markoviče. O první nebezpečnou akci Baníku se postaral Filip Kubala. Výbornou přihrávkou uvolnil Davida Buchtu, který vypálil i přes obránce a brankář Michal Reichl míč s námahou vyrazil.

Hosté měli rychlý přechod do útoku a ve 30. minutě už pomalu zvedali ruce nad hlavu. Kubala trefil z úhlu tyč a balon se odrazil před Ewertona, který měl před sebou odkrytou branku, jeho střelu však na čáře bravurně zastavil obránce Jan Vondra.

Kubala si o chvíli později tělem rázně odstavil Lukáše Hůlku a dostal se do ještě větší příležitosti, branku však těsně minul. Na druhé straně také šance Václava Drchala byla gólová, navrátilec do Ďolíčku však hlavičkoval vysoko nad. Když pak dostal pas do samostatného úniku, ani nevystřelil.

„Klokanům“ vyšel začátek druhého poločasu. Júsuf Hilál odvedl dobrou práci v šestnáctce, udržel míč a přihrál ho za sebe Vojtěchovi Smržovi, který se trefil po zemi přesně mimo dosah gólmana Markoviče. Smrž dal svůj devátý ligový gól, naposledy se trefil ještě za Hradec Králové loni v lednu při výhře v Plzni. Za Baník mohl srovnat střídající Abdullahi Tanko, ale Michal Reichl byl pozorný.

Závěr byl dramatický. Střídající exostravský Robert Hrubý přidal druhý gól Bohemians z ofsajdového postavení, ale přezkoumání u videa ukázalo, že míč na něj tečoval exvršovický Erik Prekop, takže platil. Tanko pak přece jen skóroval, naděje Baníku aspoň na bod žila. Navíc když se v sedmé minutě nastavení zkoumala potenciální penalta pro hosty, ale nařízena nebyla a rozhodčí Berka zápas hned poté ukončil.

Výsledky 1. kola první fotbalové ligy: FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 2:0 (1:0) Branky: 31. Hollý, 80. Čanturišvili. Rozhodčí: Radina - Volf, Pečenka - Černý (video). ŽK: Alégué, Fortelný - Kušej. ČK: 45.+3 Sakala, 72. Suchý (oba M. Boleslav). Diváci: 3305. Dynamo České Budějovice - Sigma Olomouc 0:2 (0:0) Branky: 57. a 75. Kliment. ŽK: Pokorný, Kliment (oba Olomouc). Rozhodčí: Vokoun - Mokrusch, Zoufalý - Starý (video). Diváci: 3429. Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava 2:1 (0:0) Branky: 53. Smrž, 83. Hrubý - 90.+3 Tanko. Rozhodčí: Berka - Vlček, Machač - Všetečka (video). ŽK: Čermák, Smrž, Hejkal (asistent, všichni Bohemians). Diváci: 5824.