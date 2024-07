Předseda komise rozhodčích: Nervozita se přenáší z laviček na hřiště. Změna pravidel pomůže fotbalu

Začíná nová sezona fotbalové ligy. Přinese profesionálnější výkony rozhodčích? Jak funguje kalibrovaná čára pro posuzování ofsajdů? A zůstal nám smysl pro fair play? „Myslím, že v současnosti si fotbal, kluby i rozhodčí uvědomují, že pokud se pojede férově, tak na tom vydělají všichni,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu předseda komise rozhodčích Fotbalové asociace Libor Kovařík. dvacet minut radiožurnálu Praha 21:01 19. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový rozhodčí Jan Machálek dává žlutou kartu | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: Profimedia

Liga, jejíž nová sezona začíná v pátek, se dočká změny některých pravidel. Které považujete za nejvýznamnější?

Za nejdůležitější považuji změnu v komunikaci na hrací ploše. Po vzoru Eura jsme zavedli, že s rozhodčím o důležitých situacích bude komunikovat jen kapitán, nikoliv ostatní hráči, jak někdy bylo dosud zvykem. Rozhodčí s kapitánem by měli být na hřišti partnery.

Rozhodčí by měl vysvětlit kapitánovi, jaké rozhodnutí na hrací ploše udělal a proč ho udělal. Měl by mu objasnit, jakou informaci dostal od VAR (videorozhodčího – pozn. red.) a tak dále. Na druhou stranu by mu měl kapitán pomoct, aby se na něj už neobraceli další hráči. Myslím si, že to bude jen ku prospěchu fotbalu.

Takže se sudími budou moci diskutovat výhradně kapitáni, ostatní dostanou za snahu konfrontovat rozhodčího automaticky žlutou kartu. Jak dlouho bude trvat, než si na to aktéři zvyknou?

Já věřím, že to nebude trvat dlouho a že od prvního kola pojedeme tímhle směrem. Budeme to vyžadovat, nechceme dělat žádné výjimky. Já si myslím, že pokud budou hráči chtít, tak si na to zvyknou velice rychle. Ostatně viděli jsme to teď měsíc na Euru a myslím si, že to tam fungovalo. Za mě to je skvělá věc, která může fotbalu pomoct.

Někdy hrají velkou roli emoce, člověk se zkrátka neovládne a může dostat žlutou kartu. Podaří se podle vás takto zklidnit třeba i lavičku? Myslím realizační tým, který často nevybíravě komentuje počínání rozhodčích.

Ono to spolu souvisí. Myslím že se nervozita z laviček často přenáší na hřiště. Už na jaře, tedy před začátkem jarní části minulé sezony, jsme přišli s tvrdším postihováním nevhodného chování na lavičkách, což se týká realizačních týmů.



Kdybychom si to vyhodnotili, na jaře bylo uděleno o 40 procent víc osobních trestů, než tomu bylo na podzim. Cítíme, že pokud se lavička chová nevhodně, vytváří tlak na rozhodčí a nervozita se potom přenáší i na hřiště.

Novinkou v české lize bude jedno specializované centrum pro videorozhodčí, odkud budou rozhodčí u videa kontrolovat všechny zápasy. Co si o toho slibujete?

V první řadě je ta technologie kvalitnější, než byla dosud. Chtěl bych tímto poděkovat Ligové fotbalové asociaci a společnosti O2, že do toho zainvestovali peníze. Je to kvalitativně lepší a výhodnější pro video rozhodčí i z toho důvodu, že už nebudou potkávat funkcionáře na stadionu, nemusí jezdit na stadion.



To znamená, že nebudou pod takovým tlakem. Budeme mít nově kalibrovanou ofsajdovou čáru, která také přispěje k větší spravedlnosti, už tam nebude subjektivita rozhodčího, nebude to muset posuzovat, laicky řečeno, od oka.

Jak má nově kalibrovaná čára pro posuzování ofsajdů fungovat?

Rozhodčí najde poslední bod na předposledním bránicím hráči a na útočníkovi, označí ho a systém tam položí kalibrovanou ofsajdovou čáru a ukáže vám, o kolik milimetrů se jedná o ofsajd, nebo ne. Jedinou nevýhodou té kalibrované čáry je, že to bude trvat déle, protože je to proces, který chvilku trvá. Zkoušeli jsme to a může se stát, že to bude někdy trvat i více jak dvě minuty.

Jaké máte pojistky, aby se hrálo fér a nepodvádělo se? Zmizí korupce z fotbalu, nebo je to naivní představa?

Věřím tomu, že v profesionálních soutěžích, které řídíme – to znamená první, druhá liga – korupce není. My se snažíme rozhodčím jít jako komise příkladem. Zdůrazňujeme jim, že je důležité, aby zápasy řídili objektivně, férově, vyváženě. V podstatě každý zápas sledujeme, takže mám pocit, že se ti kluci snaží. To je asi všechno, co můžeme udělat.



Samozřejmě jsou to jenom lidi a za každého ruku do ohně dát nemůžeme. Myslím, že v současnosti si fotbal, kluby i rozhodčí uvědomují, že pokud se pojede férově, tak na tom nakonec vydělají všichni. Bude chodit víc diváků nebo budou přispívat více sponzoři, televize se budou prát o televizní přenosy a nakonec peníze budou mnohem větší, než byly předtím ve fotbale.



Takhle jednoduché to je. A pokud to někdo bude porušovat, tak zabíjí fotbal a vlastně se i okrádá.

