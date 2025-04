Papež František upozorňoval na bídu a potřebu pomoci, míní Duka. Konkláve se nezúčastní

Za velký vklad papeže Františka považuje kardinál Dominik Duka jeho upozorňování na bídu ve světě a potřebu pomoci. Nikdy podle něj nezapomínal na oblasti, kde je hlad nebo válka. Do Vatikánu přinesl přístup lidové latinskoamerické církve, řekl emeritní arcibiskup pražský v České televizi. Po Františkově pohřbu budou kardinálové volit nového papeže, Duka kvůli věku nad 80 let hlasovat nemůže. Praha 17:26 21. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Duka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Stále upozorňoval na bídu ve světě a potřebu pomoci. Myslím, že to jeho velký vklad do dějin světa,“ řekl Duka. Církev v Latinské Americe, odkud František pocházel, je podle něj víc lidová. „Ti lidé se stále cítí součástí církve a očekávají od ní pomoc. Tento postup vnesl František do fungování církve,“ uvedl.

Graubner: Papež František nastavil zrcadlo Evropě. V pátek bude v katedrále svatého Víta rekviem

Postup, na jaký je zvyklá Evropa nebo USA, je podle Duky sofistikovanější a má více administrativní podobu. „V jeho případě je více emocionálně impulzivních rozhodnutí, která mají poměrně pozitivní dopad ve společnosti,“ dodal.

Odkaz papeže podle něj posunula jak levicová, tak výrazně pravicová média, sám ho viděl někde uprostřed. „Mnohokrát musel poměrně razantně vysvětlovat: toto jsem neřekl, tak jsem to nemyslel,“ zmínil Duka. Kritizovaná byla některá mediální vyjádření papeže k válce na Ukrajině nebo prezidentským kandidátům před volbami v USA.

Nebyl člověkem oficialit

Osobně se Duka jako kardinál s Františkem setkával opakovaně, papež podle něj nebyl člověkem oficialit. „Do jisté míry ani to setkání nebylo úplně oficiální, takže ho narušil nějakou průpovídkou nebo vtipem,“ vzpomínal kardinál.

„Byl jsem při volbě papeže, takže naše první setkání bylo po jeho zvolení. Byla to gratulace a pozvání na Velehrad v roce 2013,“ uvedl. Nový papež dal přednost setkání mládeže v jihoamerickém Riu de Janeiru.

ONLINE: Tělo papeže Františka uloží do rakve v pondělí večer. Na Svatopetrské náměstí míří věřící

Na návštěvu do Česka nepřijel František podle Duky proto, že ani jeho předchůdce Benedikt XVI. za pět let svého mandátu nestihl projet všechny země středoevropského regionu. Chyběla mu právě návštěva Maďarska a Slovenska, kam zamířil František v roce 2021. „Dával přednost menším zemím a vyrovnal počet návštěv, kde chyběla návštěva Benedikta XVI.,“ vysvětil Duka.

Papež v posledních letech jmenoval mnoho kardinálů z mimoevropských zemí, pražský arcibiskup Jan Graubner nebo někteří církevní historici očekávají, že zvolen tak bude znovu někdo mimo Evropu. „Nebude to snadné rozhodování,“ míní karidnál.

Dodal, že postavení Evropy se změnilo, teď tvoří polovinu věřících Amerika. „V roce 1911 byla Evropa největší kontinent, to všechno je nostalgie. Na druhou stranu zůstává určitý vklad křesťansko-židovské tradice a západní civilizace,“ uzavřel Duka.