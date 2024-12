Pauza od trénování mi pomohla. Teď se těším na novou výzvu a chci s Líšní do ligy, hlásí kouč Vrba

V minulosti vedl největší české kluby i reprezentaci, teď čeká fotbalového trenéra Pavla Vrbu jiná výzva. Stal se novým koučem Líšně, tedy druholigového týmu z Brna, který nedávno koupil podnikatel Igor Fait se záměrem dostat ho do nejvyšší soutěže. Dokázat to má právě Vrba, který přitom po konci minulého angažmá ve Zlíně víc než rok odpočíval. Brno 17:58 20. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Vrba | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

„Možná i já jsem potřeboval trochu dobít baterky a věnovat se i jiným věcem vedle fotbalu. Když se člověk x let zabývá jen fotbalem, tak poté ztrácí okolí. Mohl jsem si to teď vynahradit a určitě mi to pomohlo,“ ohlíží se fotbalový kouč Pavel Vrba za víc než roční pauzou, dosud nejdelší v jeho trenérské kariéře.

Teď je tedy zpět, nově vede druholigovou Líšeň. „Zaujala mě nabídka majitele klubu, který chce postoupit do ligy. Věřím, že na to má jak hráčsky, tak i trenérsky. Bývalí trenéři tady odvedli kus práce, tak věřím, že se nám podaří postoupit do ligy,“ říká nový trenér moravského celku.

Spolupráce s Valachovičem

S teď už bývalým trenérem Líšně bude Vrba úzce spolupracovat - Milan Valachovič totiž z klubu neodchází, ale stal se manažerem A týmu. „Je to pro mě důležité, protože mi může v hodně věcech pomoci. Jdu do klubu, který určitě neznám tak dokonale jako on. Je výhodou, že tady zůstává a budeme spolupracovat. Oba budeme dělat maximum, aby se nám podařilo postoupit,“ přiznává Vrba.

Několikrát zmíněný postup je jasný cíl, který Líšni určil nový majitel klubu Igor Fait. V této sezoně chce minimálně hrát baráž, zimní pauzu přitom tráví devátá Líšeň se sedmibodovou ztrátou na barážové příčky. Je tedy jasné, že po změně trenéra má následovat i posílení kádru. „Mužstvo budeme chtít doplnit. V lednovém přestupovém termínu už přijdou noví hráči, o kterých se bavíme. Kádr, který je nyní silný, bude na jaře ještě silnější,“ věří Vrba.

Nové vyšší ambice přitom chtějí na kraji Brna zkombinovat s tím, že v klubu zůstane atmosféra typická spíš pro menší klub, kde se všichni dobře znají.

„Podobnou atmosféru jsem zažil kdysi v Púchově, takže se na to těším. Čím blíž k sobě lidé v klubu mají, tím jsou vztahové věci lepší, než ve větších klubech, kde plno lidí ani neznáte. Takové prostředí mi možná vyhovuje víc než ve velkoklubech,“ vzkazuje trenér Pavel Vrba na startu nového angažmá.

Na seznámení s týmem bude mít dost času, druholigové jaro odstartuje až na začátku března.

