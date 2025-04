Myslím, že to té sérii sluší, komentoval brněnský Flek fakt, že o vítězi extraligy rozhodne až sedmý zápas

Šampaňské připravené na oslavy titulu hokejové Komety Brno zůstalo po šestém finále v lednici. Souboj s Pardubicemi totiž rozhodne až sedmý duel. Dynamo na ledě soupeře zvítězilo jednoznačně 5:1 a srovnalo tak stav finále Tipsport extraligy na 3:3 na zápasy. Brno 8:25 28. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Roman Will z Pardubic, Jakub Flek z Brna, Libor Hájek z Pardubic | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Hokejisté Pardubic se z hrozbou neúspěšného konce finále popasovali v Brně suverénně. Výsledek 5:1 sice výrazně ovlivnily i dva závěrečné góly do prázdné branky, od úvodní trefy ve dvanácté minutě ale celou dobu Dynamo bez větších problémů drželo a navyšovalo vedení.

„Tyhle zápasy jsou samozřejmě trochu psychicky těžší, ale myslím, že spousta kluků, co je tady v kabině, tak si prošla těžkými zápasy, které jsou náročné. Myslím, že jsme to zvládli od začátku velice dobře,“ těšilo pardubického útočníka Jáchyma Kondelíka.

Brněnský kapitán Jakub Flek dobře věděl, že v šestém finále byla Kometa nakonec daleko od toho, aby využila možnost ukončit sérii a začít mistrovské oslavy.

„Nebyli jsme to my, to si musíme říct narovinu. Na druhou stranu určitě nechceme chodit se sklopenýma hlavami, na to není prostor,“ říká Flek.

Sebevědomí brněnskému týmu dodává, že přesně stejný vývoj zažil v semifinále se Spartou, kterou nakonec v sedmém utkání porazil.

„Myslím, že to té sérii tak nějak sluší. Chtěli jsme to samozřejmě urvat před domácími fanoušky, určitě by tady ta hala doslova spadla, ale musíme to vzít tak, jak to je a já se na ten zápas nesmírně těším,“ dodává Flek.

Pardubice v předchozích dvou letech skončily právě prohrami v sedmý zápasech, loni to bylo ve finále s Třincem. Obránce Peter Čerešňák doufá, že to bude sloužit jako poučení, ne strašák.

„Prošli jsme si tím a uděláme všechno pro to, aby to tenhle rok dopadlo lépe pro nás,“ věří Čerešňák.

Poslední utkání sezony Tipsport extraligy začne v Pardubicích v úterý v 18 hodin, vítěz převezme Masarykův pohár.