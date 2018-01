Petr Čech stále čeká na jubilejní 200. čisté konto, další pokus má v zápase proti Swansea

Petr Čech se může stát prvním brankářem v historii Premier League, který hranici dvou set vychytaných nul překoná.

„Každá nula potěší. Každá nula je taky důležitá, protože dává týmu šanci vyhrát na jeden gól,“ popisuje Čech.

Brankář Arsenalu drží rekord už přes dva roky, kdy překonal Davida Jamese. Teď se ale těsně před číslem dvě stě zasekl, a ne se přes něj přehoupnout.

„Do každého zápasu jdu s tím, že chci podat co nejlepší výkon a nedostat gól. Ideální by samozřejmě bylo, kdybych nedostal gól nikdy, ale to se v téhle lize splní jen těžko,“ uvědomuje si český brankář.

Čech přitom před Vánocemi plánoval, že si dvou stou nulu připíše ještě do konce roku. Což se mu málem povedlo, ale na Silvestra mu radost překazila chybně nařízená penalta proti West Bromwichi. Naštvání pak dal najevo v rozhovoru pro Sky Sports.

Čekání na slavnostní okamžik se tak protahuje. Ale Čech v minulosti zažil i delší série bez čistého konta, jednou osm a jednou sedm zápasů.

Naopak i v 35 letech sklízí chválu. Například trenér Arsene Wenger nedávno vyzdvihl perfekcionismus českého gólmana a přirovnal ho ke slavnému nizozemskému brankáři Edwinu van der Sarovi, který za Manchester United chytal až do čtyřiceti.

Francouzský kouč má ke komplimentům důvod. Čech si navzdory současnému čekání na jubilejní nulu připsal v této ligové sezoně už devět čistých kont.

„Kdybych měl vybrat jedno, tak bych jmenoval to ze severolondýnského derby proti Tottenhamu. Tam ta nula potěší, protože ten zápas znamená hodně i pro naše fanoušky,“ byl rád fotbalista.

Čech posouvá každou vychytanou nulou rekord, který určitě vydrží dlouhé roky. Vždyť z aktivních gólmanů ztrácí další v pořadí Joe Hart skoro osmdesát čistých kont. A nikdo další se nepřehoupl ani přes stovku.