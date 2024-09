Nemocnice Milosrdných bratří v Brně kvůli stoupající Svratce evakuovala část pacientů

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně evakuuje další pacienty. Přesune je do krajských nemocnic, řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Městské zařízení leží v záplavovém území u Svratky, jejíž hladina stoupá. Neměla by se sice podle aktuálních predikcí vylít z koryta, nicméně kanalizací stoupá voda do suterénu, kde je zdroj elektřiny, doplnil hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Brno 10:37 14. 9. 2024 (Aktualizováno: 11:06 14. 9. 2024)