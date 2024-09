Šéf hasičů: Situace je dramatická v Moravskoslezském kraji, nejvíce nasazených sil je v podhůří Šumavy

Hasiči v Česku mají za sebou pernou noc a před sebou náročný víkend. Můžou za to extrémní srážky, začínající povodně a také silný vítr. Hasiči například staví protipovodňové hráze a odstraňují naplaveniny. Připravené mají také čluny pro evakuaci obyvatel. „Celkem bylo nasazeno řádově 5500 jednotek z celkového počtu v České republice, kterých máme 6500,“ říká pro Radiožurnál generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Praha 12:58 14. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V tuto chvíli bych řekl, že když se podíváme, kde je nejkritičtější situace, tak je to na Liberecku“ | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dá se alespoň odhadnout, kolik teď je v terénu vašich mužů, ať už dobrovolných, nebo profesionálních hasičů?

Já bych spíš než ten počet lidí, které máme nasazené, to specifikoval na počet jednotek. Jestliže 12. 9. jsme měli nějakých 558 událostí, což bylo řádově o stovku víc, než je průměr, tak za včerejší den už to celkem bylo 2755 událostí za 24 hodin.

Od půlnoci do půl deváté dnešního dne máme 1385 událostí. Celkem bylo nasazeno řádově 5500 jednotek z celkového počtu v České republice, kterých máme 6500. Jde vidět, že nasazení hasičů je opravdu masivní.

Kde je teď nasazených nejvíce hasičů?

V tuto chvíli (sobota dopoledne, pozn. red.) bych řekl, že když se podíváme, kde je nejkritičtější situace, tak je to na Liberecku, což je oblast Šluknovského výběžku. Samozřejmě podhůří, to znamená Vrchlabí, pod Sněžkou, zejména ty menší toky. Pak na Olomoucku, Jesenicko, kde máme problém s těmi menšími toky.

Dramatická situace vznikla v Moravskoslezském kraji, ale opět na menších tocích. Standardně na Pardubicku máme několik třetích stupňů. Situace je ještě trošičku komplikovaná na Jižní Moravě a také na Vysočině, ale ne tak, jak jsme úplně předpokládali. Samozřejmě v podhůří Šumavy, to znamená v Jihočeském kraji a spodní cíp Plzeňského kraje. Tam bych řekl, že v tuto chvíli je největší nasazení sil a prostředků.

Dokonce dochází k některým evakuacím na Vysočině. Například jsme evakuovali v Bítovčicích asi 100 osob, ale jsou to dílčí věci, na které jsme připraveni, a které v tuto chvíli řešíme.

K velké vodě ale ještě fouká dost silný vítr, tak jak moc komplikuje tu situaci? Kolik to bere sil?

Samozřejmě, že ano. Jenom za včerejší den jsme měli řádově 150 událostí z celkového počtu, které souvisely z vývraty stromů. Ta situace pokračuje i dnes.

Mnohdy se to týká také toho, že stromy padají na železniční tratě, padají na cesty, takže samozřejmě je to nutno odstranit. Není možné nezapomenout na to, že pořád děláme i naši standardní činnost, to znamená výjezdy k požárům, k dopravním nehodám.

Měli jsme například dva požáry, jeden po výbuchu ve Frýdku-Místku, další byl v Karlových Varech. Takže ta naše standardní činnost tou povodní není přerušena, akorát se kumuluje.

S jakými obavami vyhlížíte víkend sobotu a neděli?

No tak trošičku ta predikce není úplně nejlepší, protože se prodlužuje srážková činnost až do pondělí. Podle posledních předpokladů by i v pondělí mělo spadnout až 50 mm srážek.

Musíme počítat s tím, že na některých tocích se ty dotoky začnou projevovat zejména zítra, ať už dopoledne, odpoledne a případně v pondělí. Takže jsme připraveni, nebo snažíme se být připraveni, na těch dolních tocích i tady na tu větší masu vody.

Uvidíme, jak se nám vyvine situace v Jeseníkách. To, co je zatím relativně klidné, to je řeka Opava, ale ta predikce není úplně dobrá, protože tam nejsou všechny města a obce ochráněny na stoletou vodu, protože se zatím nepodařilo vybudovat přehradu. Týká se to Krnovska, Opavy, Kravař a samozřejmě spodní části Ostravy.