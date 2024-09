Šebek představil rozpočet NSA na rok 2025, na sportovní dotace by mělo jít téměř 8 miliard korun

Národní sportovní agentura (NSA) bude mít v návrhu státního rozpočtu na rok 2025, který bude projednávat vláda, k dispozici 7,9 miliardy korun. Na sportovní dotace by tak mohla v případě schválení rozdělovat o miliardu korun více než letos. O navýšení navrhované částky na konferenci o pohybu dětí informoval předseda NSA Ondřej Šebek Praha 19:06 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala uvedl do funkce předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šebek následně upřesnil, že se na zvýšení objemu financí z původně navrhovaných 6,9 miliardy korun dohodl s ministerstvem financí. Návrh rozpočtu budou v nejbližší době schvalovat ministři a pak ho budou projednávat poslanci.

Státní dotace na sport byly za poslední dobu nejvyšší v roce 2019, kdy bylo k dispozici 9,6 miliardy korun. Od roku 2021 navzdory inflaci absolutní částka klesala. V roce 2023 se ustálila na současných 6,9 miliardy, které nejdříve ministerstvo navrhovalo zachovat i pro příští rok.

NSA to považovala za nedostatečné a žádala navýšení o 2,4 miliardy korun. Prozatím vyjednala nárůst o miliardu. Představitelé NSA poukazovali na potřebu vyšších investic do sportovní infrastruktury i do klubů, které pečují o mládež. Peníze navíc by také mohly pomoci prioritizovaným sportovním svazům.

Kabinet by měl podle svého programu jednat o státním rozpočtu ve středu, ale po rozhodnutí premiéra Petra Fialy navrhnout k 30. září odvolání předsedy Pirátů Ivana Bartoše z pozice vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj se situace komplikuje. Piráti na tiskové konferenci oznámili, že budou žádat přesun jednání o rozpočtu.