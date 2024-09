Česko chce poprvé hostit mistrovství světa ve sportovním lezení. Závody v Praze přihlášce pomohly

Mistrovství světa ve sportovním lezení by za tři roky mohlo hostit Česko. Horolezecký svaz už poslal závaznou přihlášku do sídla mezinárodní federace a po úspěšných Světových pohárech na pražské Letné není vůbec bez šance na pořádání šampionátu. I když se o organizaci vrcholné akce přihlásili další tři zájemci. Praha 17:32 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Ondra na trati Světového poháru v Praze | Foto: Jaromír Svoboda | Zdroj: Profimedia

„Ve hře je aktuálně Francie, Čína a Indonésie,“ vyjmenovává konkurenční kandidatury na světový šampionát ve sportovním lezení 2027 předseda Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek.

„Francouzi mají vždy silný pořadatelský tým, ale nyní měli olympijské hry, takže možné, že ostatní mezinárodní federace dají přednost jiné zemi. Čína je silná ekonomicky, ale jezdit tam je složitější a Indonésie by byla úplným nováčkem v pořadatelství. Myslím tedy, že naše šance nejsou tak špatné,“ hlásí Bloudek

Do karet české kandidatuře hraje i fakt, že Světový pohár v boulderingu na Letenské pláni i sami lezci druhý rok po sobě označili za jeden z nejlepších v kalendáři a rádi se sem vrací. Pozitivní ohlasy přichází i z mezinárodní organizace IFSC.

Nápad se pochopitelně zamlouvá i hlavní hvězdě nejen domácí lezecké scény Adamu Ondrovi, ale také ho dostává i do značně nekomfortní situace.

„Vyvolávalo by to na mě tlak, že budu muset pokračovat v kariéře, o čemž jsem se ještě nerozhodl. Ale během příštích dvou let snad nekončím, uvidíme, jestli vydržím celý olympijský cyklus. Také záleží na tom, jestli v Los Angeles bude sportovní lezení oddělené od boulderingu a bude to samotná disciplína. Proto nic neříkám se stoprocentní jistotou,“ popisuje Ondra

Že by světový šampionát ve sportovním lezení za tři roky musel nutně být právě v Praze a na Letné není jisté, prověřují se i další možnosti.

„Pražská Letná je jistota, ale je tam možnost špatného počasí. Musí se stavět čtrnáct dní před závodem, takže bychom potřebovali areál podobný O2 Areně v Praze. Přímo tu bychom zvládli dva nebo tři dny, dále bychom pronájem nezaplatili. Zvažujeme i jiné varianty, ale obávám se, že budeme znovu na Letné a počasí nás nezradí,“ dodává Bloudek.

Jak česká kandidatura dopadne a kde by se případně soutěžilo se tak neví, stejně jako to, jestli by si kvůli tomu Adam Ondra protáhl závodní kariéru nebo se už odebral jen do skal. Jisté je, že příští rok se elitní sportovní lezci utkají o medaile z MS v jihokorejském Soulu.

