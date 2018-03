20. 1. 2014 |Ondřej Bouda |Technologie

Lidé by brzy měli mít možnost pořídit si telefon, který by byl vysoce odolný proti zásahům do soukromí. Blacphone údajně bude schopný odolat i sledování ze strany americké zpravodajské služby NSA. Výrobce přístroj představí 24. února.