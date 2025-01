Něco se dalo udělat jinak, komentuje první inkasované góly Kinského jeho bývalý trenér Shejbal

Jak se díváte na to, jak to měl Antonín Kinský těžké proti Arsenalu?

Tonda to bude mít těžké v každém utkání v Premier League a středeční duel ukázal, že ho čekají perné chvíle. Jsem ale rád, i za něj, že to takto dopadlo, protože trochu opadly takové ty vlny, kdy mu měnili jméno místo Kinský na KINGský a tak dále. Pro něj a pro jeho klid je dobré, že přišla první porážka. Myslím, že se mu teď bude pracovat daleko lépe.

Jste stále ještě ve spojení? Ptá se vás občas na nějaké rady?

Zrovna ve středu jsme si psali před zápasem dopoledne o tréninkové zátěži. Psal mi, že po tom pohárovém utkání na něj všichni koukali, že si přidával navíc. Oni ale byli unavení, protože měli ve třech dnech dva zápasy. Ale píšeme si a řešíme různé detaily.

Můžeme projít ty zásadní momenty utkání? Kinského hra nohama je vyhlášená, ale ve středu se dostal dvakrát do takových malých potíží, kdy ho napadali hráči Arsenalu. Mohly takové situace narušit jeho psychiku?

To spíš narušuje psychiku fanoušků a možná trenéra. My jsme to s Tondou zažívali v Pardubicích taky, on se tomu nevyhne. Když odchytal první utkání s Liverpoolem jsem říkal, že takové situace přijdou.

Pořád si myslím, že aby se tomu předcházelo, tak je to pořád o součinnosti s obránci. On je ze Slavie zvyklý, že měl tři, čtyři nabídky a do poslední chvíle to drží pod nohou, ale v Premier League je presing na jiné úrovni a hráči si na něj budou dávat pozor. On musí mít nabídky od spoluhráčů a v tom pohárovém utkání i proti Arsenalu jsem viděl, že někteří hráči nechtěli úplně hrát. Pro Tondu, který takto hraje do poslední chvíle, je to velké nebezpečí a může docházet k situacím, jako právě s Arsenalem.

Antonín Kinský si dával na čas s rozehrávkou a pohroma byla málem na světě...😯🤏#ARSTOT pic.twitter.com/eknwof6SEb — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) January 15, 2025

Vy jste ho během vaší spolupráce ponoukal k jeho rozvaze a nebo jak je v Česku spíše zvykem vtloukat do hlavy, hlavně bez rizika, hlavně na jistotu...

Měl jsem s Tondou takovou situaci, když jsme hráli v Marbelle přípravný zápas s nějakým dánský týmem a on jednu situaci vyřešil takovou až jakoby laxností, která nebyla v tu chvíli potřeba, tak jsme si k tomu něco ostře řekli.

On sám cítí, že je posledním mužem a že jeho odpovědnost je obrovská a v momentě, kdy takovou svojí vyzrálostí způsobí, že z toho pak padne gól, tak on ví, že se to promítne dál. V Čechách ho asi nikdo zabíjet nechce, je podporovaný, ale musí to mít nějaké hranice

Co se dalo udělat jinak z pohledu Antonína Kinského a jeho spoluhráčů, aby se předešlo gólu po rohu?

Asi spousta věcí. Jedna zásadní věc ale, že před tím rohem a obdrženým gólem, tak byl problém v tom, že si Tonda prakticky nesáhl na balon. Arsenal to všechno přehrával a nedostal se do čisté koncovky, kde by Tonda něco řešil. Nebyl žádný zákrok a Tonda dostal gól.

Když vidím rozhodčí na ostrovech, jak pískají, tak si Tonda bude muset rychle zvyknout na tvrdost hráčů ve vápně. Psal mi, že dostal strašně naloženo, že byl strašně pošlapaný. Když byl ještě ve Vyškově, než přišel do Pardubic, tam měl s centrovanými míči trochu problém.

V zápase s Arsenalem tam byl trochu špatný výběr místa, stál vpředu, udělal si úkrok dopředu a chtěl se vrátit, ale přes hráče se tam nedostal a nešťastně se to od Solanky odrazilo do brány. Tonda si bude muset zvyknout na lepší výběr místa a důraz. Žádný balon, který šel do vápna, tak Tonda nestáhl, boxuje je na poslední chvíli. V Česku si to v klidu stáhl a rozehrál, takže na to si bude muset zvyknout, ale myslím, že to zvládne.

Roh = gól Arsenalu. Tenhle roh se ale zřejmě kopat neměl...#ARSTOT - 1:1 pic.twitter.com/5LUJWbEMLO — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) January 15, 2025

Vytasit koleno dopředu, jako před 20 lety, to asi platit nebude...

Koleno mě budí ze spaní, když jsem to od trenérů slýchával celý život. Jde hlavně o timing a být trochu vyčůraný s výběrem místa, kde si může udělat dva, tři kroky. V Anglii je to neskutečně tvrdé a bude ho to potkávat v každém zápase.

V Anglii rozebírají i ten druhý gól. Mnozí laici si řekli, že to bylo docela laciné. Jak jste to viděl vy?

Stejně jako první gól, dalo se udělat něco jinak. K týmovému výkonu sklouzl i Tonda. Určitě se dalo udělat víc, má trochu problém se střelami po zemi. Ve Slavii jediné branky, které v Evropě inkasoval, tak bylo ze střel ze střední vzdálenosti. Když jsme viděli ty záběry, tak tam šlo dát obě ruce, jít trochu rychleji, balon trochu skočil, ale ne těsně před ním, takže měl trochu čas. Když vidíte jeho reakci, tak je každému jasné, že mohl udělat něco víc a balon chytit.

Jak máte nasledovaného Kinského hlavního konkurenta Guglielma Vicaria? Mohl by ho předstihnout třeba reflexy na čáře?

Určitě to bude tuhý boj, konkurence je tam obrovská. Pamatuji si na Petra Čecha, který měl svého času neochvějnou pozici a když se mu nepovedly dva zápasy, tak se okamžitě dostal pod kritiku. Bude záležet, jak to bude Tonda snášet, ale vzhledem k jeho lidské i herní inteligenci, tak se bude prát.

On tam šel a věděl, že jde do obrovské konkurence a bude záležet na tom, jaký bude trenér. Když bude chtít hrát na výstavbu, na tu rozehru, co Tonda má, tak ho podrží při lacinějších brankách a bude to jednička. Když tam bude trenér, co tam dá raději někoho zkušenějšího, jako je Vicario, tak to Tonda nebude mít lehké. Nicméně myslím, že to zvládne.

Musíme se ale zeptat i na jiného brankáře Pardubic, který nyní chytá v Getafe. Dostal šanci v poháru a počtvrté čisté konto. Dělá vám radost?

Obrovskou. Pamatuji si na jeho začátky v seniorech, kdy se prokousával do branky. Hráli jsme s třetiligovým týmem u Prahy a on tam výborně chytal. Poháry jsou ošidné, Jirka to tam výborně řešil.

Už jsem mu psal, že přes poháry se tam dostane a Jirka je neskutečný pracant. On je jiná karta, než Tonda. Jirka si to musel vydřít, talentu tam bylo méně a překvapuje úplně všechny. Jediný, koho nepřekvapuje, je Jirka sám, protože tomu dává milion procent. On se s tím pere, nemá to jednoduché, slyšel jsem věci okolo hubnutí, že dokud nezhubne, nedostane se do brány. On se toho ale nebojí, výzvy miluje a těším se, až nastoupí ve španělské lize.

Dají se nároky na gólmany v Premier League a španělské lize porovnat?

Anglická liga je důraznější, vše je založené na obrovské fyzické kondici a síle a je tam specifický tlak. Španělská liga je více technická a ty týmy, co jsou od poloviny tabulky dolů a to je nechci nijak snižovat, tak už jsou trochu horší a rozdíly tam jsou. Je to technická soutěž s jiným podnebím.

Kdybyste mi řekli, kam koho tipovat, tak bych to otočil, protože Tonda trochu ovládá španělštinu a nakonec skončil v Anglii. Myslím ale, že španělská liga je jedna z nejlepších na světě, takže těžko srovnávat. Pokud by ale hrálo Getafe pohár s týmem ze čtvrté ligy, tak tam nebude taková atmosféra, jako při pohárovém utkání Tottenhamu, protože je tam ten tlak na brankáře asi trochu větší.