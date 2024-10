Vždycky to může být lepší, zní z úst kladenských hokejistů. Trenér Čermák ale ví, že může přijít krize

Hokejisté Kladna zvládli naplno bodovat i ve třetím domácím zápase sezóny. Po Spartě a Kometě, dokázali Rytíři porazit i mistrovský Třinec, který porazili 3:2. I obránce Petr Šenkeřík, který před sezónou přišel právě z týmu Ocelářů, by si přál, aby se ze stadionu Rytířů stala i pro další kola nedobytná pevnost. Kladno 10:42 2. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér hokejistů Kladna David Čermák | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

Hokejisté Kladna zažívají výborný vstup do sezóny. Jako jeden ze dvou týmů zatím ještě neztratili doma ani bod a obrat je nedokázal ani mistrovský Třinec.

„Bylo by to fajn, kdyby to tak zůstalo celou sezonu, ale to asi nejde. Nechceme dávat body zadarmo. Z našeho ledu chceme, aby se tu soupeřům hrálo špatně a to se nám zatím daří. Škoda pár bodů, co jsme ztratili v Litvínově a v Hradci. Musíme vyhrávat i venku, ale vždycky to může být lepší,“ komentoval Petr Šenkeřík.

Jeho slova dokreslují, jak moc se Kladno změnilo od minulé sezóny. Před rokem byli hráči se startem spokojeni. Teď mají víc bodů a chtějí ještě víc. A právě s dobrým nastavením hlavy přichází i herní zlepšení.

„Hrajeme lépe, hrajeme lépe odzadu. Blokujeme střely, obránci hrají výborně, gólmani chytají výborně oba dva. Vše klape, neděláme zbytečné chyby, nemáme osm, deset vyloučených. Je to jedno s druhým,“ popisuje autor vítězného gólu proti Třinci Antonín Melka.

Kouč mírní nadšení

Kladno se v tabulce posunulo na šesté místo, jen dva body do druhé příčky.

„Chceme být co nejvýše a bojujeme každý zápas o každý bod. Víme, že může přijít krize. Přežili jsme to tady, když jsme spadlo, měli jsme v lednu 17 bodů, náskok a pak se zraní gólman. Zranění přijdou určitě na každý tým a proto ty body honíme od začátku,“ vysvětluje trenér David Čermák proč jeho tým stále není spokojen a to i přes výborný vstup do sezóny.

Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025 (PLATNÉ K 2. 10. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Litvínov 7 7 0 0 0 26:11 21 2. BK Mladá Boleslav 6 3 2 0 1 17:13 13 3. HC DYNAMO PARDUBICE 7 4 0 1 2 21:21 13 4. HC Sparta Praha 6 4 0 0 2 19:6 12 5. HC VÍTKOVICE RIDERA 6 3 1 1 1 22:13 12 6. Rytíři Kladno 7 3 1 0 3 19:19 11 7. Bílí Tygři Liberec 7 2 1 2 2 17:19 10 8. HC Oceláři Třinec 7 2 0 3 2 15:15 9 9. HC ŠKODA PLZEŇ 7 1 2 1 3 10:18 8 10. Mountfield HK, a.s. 7 2 0 1 4 18:22 7 11. HC KOMETA BRNO 7 1 2 0 4 11:17 7 12. HC Olomouc 6 2 0 0 4 13:19 6 13. BANES Motor České Budějovice 7 2 0 0 5 13:20 6 14. HC Energie Karlovy Vary 7 2 0 0 5 14:22 6