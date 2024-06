Hezký příběh. Ale musíme ho dokončit, jinak každý zapomene, říká Hyman po třetí výhře nad Floridou

Hokejisté Edmontonu ve finále play-off NHL potřetí za sebou porazili Floridu a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Výhru 5:1 dvěma body řídil Warren Foegele. Dvaceti zákroky a jednou asistencí se blýskl gólman Oilers Stuart Skinner. Edmonton 7:20 22. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zach Hyman slaví svůj gól v šestém finálovém utkání proti Floridě | Foto: Sergei Belski-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Edmonton do posledního domácího zápasu v sezoně vstoupil velmi aktivně a v první třetině přestřílel Floridu 11:2. Z výrazné převahy Oilers vytěžili vedoucí branku, kterou dal v osmé minutě Foegele.

Neuznaný gól Floridy

Zápas se lámal v první minutě druhé třetiny. Šestačtyřicet sekund po úvodní pauze zdvojnásobil vedení kanadského celku Adam Henrique, Florida ale hned po deseti sekundách zásluhou Aleksandera Barkova odpověděla.

Panthers se však z kontaktní branky neradovali dlouho, domácí uspěli s trenérskou výzvou a díky zásahu videorozhodčího, který našel těsný ofsajd, udrželi dvoubrankové vedení.

Střelec Hyman

V závěru druhého dějství se pošestnácté v aktuálním play-off prosadil nejlepší střelec vyřazovacích bojů Zach Hyman a Edmonton vedl už 3:0. Po minutě a půl třetího třetiny Barkov snížil na 1:3, víc toho ale Panthers nestihli a při dlouhém závěrečném risku bez brankáře inkasovali dvě branky.

70-goal scorer Zach Hyman pic.twitter.com/mxO1yvKxSV — The Hockey News (@TheHockeyNews) June 22, 2024

Na 4:1 zvýšil Ryan McLeod a konečnou podobu výsledku dal v čase 56:57 obránce Darnell Nurse, jenž se prosadil po asistenci gólmana Skinnera.

Oilers jako první tým ve finále Stanley Cupu od roku 1945 smazali třízápasové manko a mohou se stát druhým výběrem v historii, který otočí finálovou sérii ze stavu 0:3. Zatím se to povedlo pouze hokejistům Toronta v sezoně 1941/1942.

Pokud by Edmonton v úterý na Floridě uspěl, stal by se prvním kanadským vítězem NHL po 31 letech. „Je to hezký příběh, ale musíme ho dokončit, jinak na něj každý zapomene,“ řekl po šestém zápase útočník Oilers Hyman.