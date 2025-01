Augusta nadále povede bronzové hokejisty do 20 let. U týmu pokračuje i asistent Reichel, Šmíd končí

Jeho setrvání u mužstva potvrdil na pondělním zasedání výkonný výbor hokejového svazu, který to uvedl na svém webu.

V roli asistenta bude u dvacítky pokračovat Robert Reichel. Olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa doplní Pavel Trnka, jenž byl součástí realizačního týmu v minulé sezoně. Nahradí Ladislava Šmída, který se rozhoduje, že by pomohl dvacítce na mistrovství světa a výběru do osmnácti let.

Augusta převzal juniorskou reprezentaci předloni v létě místo Radima Rulíka, který se stal nástupem Kariho Jalonena u seniorského národního týmu. Rulík získal s dvacítkou na světovém šampionát stříbrnou medaili, Augusta navázal dvěma bronzy.

O jeho služby mělo zájem několik extraligových klubů, ale pětapadesátiletý kouč se již v polovině ledna domluvil se šéfem hokejového svazu Aloisem Hadamczikem na tom, že u mužstva zůstane. Vedení svazu dohodu nyní potvrdilo.

„Výkonný výběr byl jednoznačně pro,“ řekl Hadamczik. „Já bych chtěl ocenit charakterové vlastnosti Patrika Augusty a Roberta Reichla, kteří mi hned po příletu z mistrovství sdělili, že nabídky mají, ale jsou maximálně spokojeni s prací na svazu a s jednáním mezi námi. Že mezi všemi reprezentačními trenéry je extrémně dobrá spolupráce a chtějí dál dělat dvacítku,“ uvedl.

Syn bývalého reprezentačního trenéra Josefa Augusty, který v minulosti vedl v nejvyšší soutěži Liberec a Mladou Boleslav, je podle Hadamczika rovněž připraven podílet se na dalších svazových projektech.