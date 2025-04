Klíč ke konci války leží v Moskvě. Dokud Rusko bude chtít válčit, Spojené státy nic neudělají, míní expert

Ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio jednal ve Francii o válce na Ukrajině. V pátek prohlásil, že pokud během několika dní nebude jasné, že je možné válku zastavit, ukončí úsilí zprostředkovat mír mezi Ruskem a Ukrajinou. „Rusko dalo najevo, že vyjednávání nemají šanci na úspěch,“ řekl pro Radiožurnál Jan Šír z Katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy. Washington 20:46 18. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Šír z Katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Dají se Rubiova slova brát jako rezignace, nebo to může být taktika nebo pokus, jak přimět obě strany k ústupkům?

Myslím si, že to je spíš konstatace faktu. Spojené státy docházejí k tomu, co bylo evidentní úplně na samém začátku, a to je, že klíč k ukončení rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu neleží ve Washingtonu, Kyjevě, ani v Bruselu, ale leží v Moskvě. Rusko dalo najevo, že vyjednávání nemají šanci na úspěch a to do velké míry ovlivňuje i další americký postup.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Rusko dalo najevo, že vyjednávání nemají šanci na úspěch,“ řekl pro radiožurnál Jan Šír z Katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy

Ukrajina má zájem udržet ta jednání v chodu. Je pro Vladimira Putina výhodné držet jednání v chodu? Možná jednat, ale zároveň se nedohodnout?

Výhodné to pro Putina může být v tom smyslu, že se může snažit ovlivnit nálady ve Washingtonu, zejména se to týká nejbližšího okolí Donalda Trumpa, kde zjevně existují osoby, které jsou náchylné k tomu, aby sdílely ruský pohled na věc, včetně příčin ruské agrese a tak dále.

Putin určitě má Trumpa dobře načteného, takže bude mít snahu jej obrazně řečeno nenaštvat, protože Trumpova politika je zatím hodně nevypočitatelná a do velké míry může být diktována určitým osobním rozpoložením. Rusko stále doufá, že s čínskou, severokorejskou a íránskou pomocí ten ukrajinský odpor za situace, kdy západní pomoc vázne, dokáže zlomit.

Budíček pro Evropu

Pokud by Spojené státy opravdu ukončily jednání o míru, co by to znamenalo pro Ukrajinu a její západní spojence?

Na to nedokážu odpovědět. Nevíme, jak by ukončení americké snahy o diplomatické zprostředkování klidu zbraní mělo vypadat.

Pokud by se Spojené státy pouze stáhly z diplomatického procesu a pomoc Ukrajině zůstala zachována, tak by to takový problém být nemusel, protože zatím jsme viděli na americké straně hodně destruktivní přístup spočívající v zesíleném tlaku na oběť agrese a ustupování agresorovi. Což by určitě dlouhodobě neneslo nic dobrého.

Pokud by stahování Ameriky ze situace mělo i podobu vyvázání závazků, které Spojené státy mají, ať už vůči Ukrajině nebo Evropě, tak by to problém pro další obranu Ukrajiny být mohl.

Byl by to asi 1001. budíček pro Evropu, aby se více zasadila o zajišťování bezpečnosti na evropském kontinentě. Vývoj je ale natolik překotný, dramatický a těžko předvídatelný s ohledem na situaci, která je nestabilní, že se mi těžko cokoli k tomu říká.

USA ukončí mírové snahy, pokud brzy nedojde k posunu, pohrozil ministr Rubio Číst článek

Spojené státy teď avizují, že možná ukončí snahu zprostředkovat mír. Viděli jsme ale předtím snahu zatlačit na Rusko, aby se posunulo v těch jednáních? Kyjev už dříve souhlasil s návrhem na celkové příměří bez podmínek, nebo to znamená, že Spojené státy nechtějí tlačit na Rusko a radši jednání ukončí?

Pokud k nějakým takovým snahám ze strany Washingtonu v posledních třech měsících došlo, tak nebyly veřejné.

Smlouva o nerostech

Zatímco Rubio avizuje možný konec jednání o míru, Donald Trump naopak řekl, že už by příští týden mohla být podepsaná s Ukrajinou smlouva o vzácných nerostech. Ve čtvrtek bylo podepsané memorandum ke smlouvě. Vidíte nějakou souvislost mezi podpisem dohody a dalším jednáním o míru?

Souvislost tam určitě je, byť dokud neznáme konkrétní znění dohody, tak se to těžko komentuje. O znění konkrétní dohody se stále ještě vyjednává.

Souvislost tam je, protože dohoda by v ideálním případě měla upevnit vazbu mezi Spojenými státy a Ukrajinou. Což znamená, že Spojené státy by byly více zainteresovány na tom, aby Ukrajina přežila a fungovala jako svobodná, suverénní a prosperující země.

Současně zvýšený americký zájem, demonstrovaný americkou obchodní a ekonomickou přítomností, by měl posílit odstrašení Ruska od pokračování nebo nějaké nové, další ruské agrese. Přísun západního kapitálu bude klíčový pro poválečnou obnovu Ukrajiny, což je primárním účelem rozhovorů o uzavření dohody.

Ukrajinský premiér Šmyhal pojede na jednání k dohodě o nerostech. Spojené státy navštíví příští týden Číst článek

Má taková dohoda pro Spojené státy smysl právě i ve chvíli, kdyby pokračovala ta rusko-ukrajinská válka? Bylo by složité na Ukrajině začít těžit?

Záleží na podmínkách dohody. Z toho, co proniklo do západního tisku, tak se v posledním americkém návrhu hovořil, že by Ukrajina uznala, to co dostala jako pomoc ze Spojených států, jako závazek, který by byl vkladem Ameriky do investičního fondu, z něhož by měly být financovány aktivity na rozvoj nerostného bohatství na Ukrajině.

Američané se určitě chopí jakékoliv obchodní příležitosti a Ukrajina je zainteresována, aby ukrajinská ekonomika prosperovala díky těsnějšímu zapojení západního kapitálu, bez čehož nebude možná ukrajinská obnova. Z amerického i z ukrajinského pohledu by to mohlo dávat smysl.

Jak pravděpodobné je, že opravdu Spojené státy ukončí tu svoji snahu o zprostředkování míru na Ukrajině? Neviděli jsme zásadní posun v posledních týdnech.

Je to jedna z možností, se kterou bych určitě počítal. Dokud Rusko bude chtít válčit, tak se Spojené státy, obrazně řečeno, mohou stavět na hlavu a nic tím neudělají, pokud nebudou chtít sáhnout k tvrdšímu přístupu a jít do otevřené konfrontace s Ruskem a tomu zatím nic nenasvědčuje.

Záznam rozhovoru si můžete poslechnout v úvodu článku.