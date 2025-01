Deset zápasů bez bodu. ‚Vítkovice potřebují jednu ubojovanou výhru,‘ myslí si expert Procházka

Hokejovou extraligu čeká 41. kolo a s ním i souboj týmů, jejichž aktuální rozpoložení snad ani nemůže být odlišnější. Poslední Vítkovice přivítají Liberec, a zatímco domácí tíží série deseti zápasů bez zisku bodu, Bílí Tygři dorazí do Ostravy po sedmi výhrách v řadě. „Formy se můžete dobře chytit na soupeři, kterému se zrovna daří,“ říká hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Praha 13:24 28. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér hokejistů Vítkovic Václav Varaďa se svými hráči | Foto: David Taneček | Zdroj: Profimedia

Vyhraje Liberec ve Vítkovicích? Letos na Ostravany neumí, ve třech vzájemných utkáních této sezony nezískali Bílí Tygři ani bod. Aktuální forma ale říká něco jiného.

Liberec má dobrou sérii a věří si. Jednou podobnou krizí si už prošli, podařilo se jim vyhrát jeden náročný zápas a právě Vítkovice potřebují jednu ubojovanou výhru. Hodně se tomu blížili během utkání v Hradci Králové, těsně ho prohráli a mají jednoduše kolísavé výkony. Myslím, že by Vítkovice ale klidně mohly využít toho, co se v hokeji často říká – formy se můžete dobře chytit na soupeři, kterému se zrovna daří.

Po úterních zápasech bude mít extraliga stejného lídra – pražskou Spartu, kterou čeká zápas proti předposlednímu Kladnu. Očekáváš jasný zápas? Pardubice čeká dohrávka 41. kola ve středu v Olomouci.

Nabízí se to, ale Kladno nehraje špatné zápasy, jen v určitých částech dělají zbytečné chyby. Bude se hrát před vyprodaným publikem a fanoušci se chtějí podívat na Jaromíra Jágra. Posledně hrálo Kladno na Spartě vyrovnaný zápas, přestože prohrálo.

Kladno je v tabulce domácích utkání poslední, na stadionech soupeřů je ale na pátém místě. Čím to může být?

Možná je to tím, že když Kladno hraje venku, tak nebývá favoritem. Doma by měl tým vyhrát a fanoušci jsou plní očekávání, hráči jsou pod větším tlakem a někomu to nemusí sedět. Do venkovních zápasů jdou s taktikou, že zkusí odehrát nejlepší výkon a získat bod, takže to jim může pomoct.

Litvínov přivítá Plzeň, která se dostala do formy. Z posledních deseti utkání Západočeši sedmkrát slavili vítězství. Vypadá to, že si hráči zvykli na styl trenéra Josefa Jandače?

Je to tak. Říkal jsem, že bude trvat, než si tým zvykne na pokyny nového trenéra. Trvalo to, ale už se dostali do klidného středu tabulky. V Litvínově očekávám výborné utkání, domácí stále bojují o první místo a oba týmy hrají aktivní hokej, tak jsem zvědavý.

Kvůli probíhající Olympiádě dětí a mládeže v Třinci čeká Oceláře už čtvrté utkání na venkovním stadionu v řadě, nastoupí v Českých Budějovicích. Můžou hráčům dlouhé cesty uškodit po fyzické i psychické stránce?

Dokážu se do nich vžít, kamkoliv jedou, tak je to pro ně daleko. V autobuse je to vždy nepříjemné, a když hrají několikrát za sebou mimo svůj stadion, tak je může přepadnout větší únava. Částečně i psychická, protože mají v hlavě, že znovu musí najezdit několik kilometrů a hodin. Hráči, kteří jsou v Třinci několik sezon, si na to zvykli a věřím, že jim klub připraví ideální podmínky.

Může trenérský tým náročné přejezdy trávit tím, že jednotlivé zápasy analyzuje přímo v autobuse? Stává se, že hráči po utkání rychle běží do autobusu a trenér s nimi řeší odehraný duel právě na cestě?

Nevím, jak to mají v Třinci, ale u některých týmů trenéři s hráči v jednom autobuse nejezdí. Ale když jedou spolu, tak se nedivím tomu, že to chtějí rozebrat ihned. Lépe se vždy rozebírá výhra.

Z Třince je to do Českých Budějovic přes 400 kilometrů. Máš nějakou vzpomínku na dlouhou a nepříjemnou cestu na zápas?

Když jsem hrál za Kladno, tak pro nás nejtěžší cesty byly právě do Třince. Když to šlo, tak jsme jeli den před utkáním, spali jsme v hotelu a další den jsme ještě trénovali a večer nakonec šli do zápasu. Není to příjemné, stále jedete a musíte se v hlavě pořádně připravit. Kolikrát se nám stalo, že jsme přijeli například do Zlína a dostali jsme deset gólů.

Odvracet pátou porážku v řadě budou Karlovy Vary, které nastoupí na ledě Mladé Boleslavi. Pátí Středočeši pokukují po čtvrtém místě a jistotě postupu rovnou do čtvrtfinále. Bude mít Energie těžký úkol bojovat proti tabulkově lépe postaveným Středočechům?

Čeká je těžké, bojovné utkání. Karlovy Vary jsou po pauze způsobené virózou a v některých zápasech to šlo vidět. V posledních zápasech už síly našly a čeká nás hodně bruslivé a aktivní utkání, oba týmy dobře bruslí.

