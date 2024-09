Mistr světa Kubalík se vrací z NHL do Evropy, domluvil se na roční smlouvě se švýcarskou Ambri-Piottou

Útočník Dominik Kubalík se po pěti sezonách v NHL vrací do Evropy. Mistr světa z Prahy, jenž se stal po vypršení smlouvy v Ottawě nechráněným volným hráčem, se dohodl na roční smlouvě se švýcarským týmem Ambri-Piotta. O jeho příchodu informoval klub na svém webu. Praha 17:20 4. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český hokejový útočník Dominik Kubalík | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Ambri-Piotta už devětadvacetiletý Kubalík v minulosti působil. Aktuální dohoda obsahuje výstupní klauzuli, která českému reprezentantovi umožní opět odejít do NHL, pokud o něho v zámoří projeví zájem do 15. prosince.

„Dominik se chce co nejdříve vrátit do NHL, ale dává přednost tomu, aby se udržoval ve formě před zahájením sezony s týmem v Evropě a vyjádřil své přání tak učinit s klubem, který mu pomohl dostat se do NHL již před pěti lety,“ uvedli zástupci Ambri-Piotta na webu.

Ve švýcarském klubu odehrál Kubalík celkem 90 zápasů s bilancí 37 branek a 60 asistencí. V sezoně 2018/19 se stal nejlepším střelcem ligy a poté zamířil do NHL.

Tři roky strávil v Chicagu, za které v premiérovém ročníku nastřílel 30 branek, podobný výkon ale v zámoří nedokázal zopakovat. Nastupoval pak také za Detroit a naposledy za Ottawu, kde mu letos po nepříliš vydařené sezoně vypršela smlouva.

Chuť si spravil na květnovém mistrovství světa, kde před domácími fanoušky slavil s národním týmem titul. Ke zlatým medailím pomohl pěti góly a třemi asistencemi.

⚪️ Bentornato a casa, Kuba pic.twitter.com/G3mn9ezucx — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) September 4, 2024