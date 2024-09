Hokejová Sparta vstoupí do sezony Ligou mistrů. ‚Naší ambicí je extraligový titul,‘ prohlásil trenér Gross

V minulé sezoně jim chyběla sekunda k tomu, aby postoupili do finále nejvyšší české soutěže. Hokejová Sparta si ale nakonec o titul nezahrála a za dva týdny začíná nový ročník extraligy. Spartu nejprve ale čeká hokejová Liga mistrů. „Myslím, že to bude dobrá zkouška, že nás všichni prověří a chtěl bych, aby nám to pomohlo,“ prohlásil v rozhovoru pro Radiožurnálu Sport trenér Sparty Pavel Gross. Praha 16:05 4. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lavička hokejistů Sparty | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: Profimedia

Zápasovou energii budete potřebovat už brzy. Je Liga mistrů dobrá příprava na českou extraligu? Před jejím startem vás čekají hned čtyři zápasy. Není to hodně?

Takhle se o tom nebavíme a ani na to nemyslíme. Plán je takhle nastavený a myslím, že nás čekají kvalitní soupeři. A navíc si chceme zahrát i proti jiným týmům. Část přípravy jsme odehráli ve Wolfsburgu a tam jsme hráli s úplně jiným druhem soupeřů a pro nás to byla zajímavá zkušenost s tím, jaký hokej se hraje v jiných soutěžích.

Máme nejenom Finy, ale také Fehévar z Maďarska, kde hraje mnoho hráčů z jejich národního týmu. A myslím, že to bude dobrá zkouška, že nás všichni prověří a chtěl bych, aby nám to pomohlo.

Bude to trenérsky pestré. Zápas s Tapparou, poté nečitelný tým z Maďarska a ještě například zápas v Německu. Budete přeci jen skákat z jednoho stylu hokeje na jiný, to mi zní jako dobrá zkouška.

Je to jako národní tým na mistrovství světa. Vždy je tam několik systémů a jsou jiné. Je hezké to poznat, ale musíme se především bavit o nás, našich silných stránkách a o hře, kterou bychom rádi hráli.

Jak se vám líbí systém Ligy mistrů? Je tam obrovská tabulka, kde nehrajete se všemi účastníky a poté se utvoří šestnáct týmů do vyřazovací části. Je to specialita evropského hokeje?

Je to netradiční, ale nedávno jsem zjistil, že i fotbal má podobný systém. Nevím, jestli to pomůže, ale nejlepší týmy se vždy prosadí. Ten, kdo ve skupině vše vyhraje, stejně musí projít přes play off a to nám napoví, kdo je v Evropě nejlepší.

Jaké jsou ambice hokejové Sparty? Je to extraligový titul? Řeknete to napřímo?

Mě k tomu nemusíte ani nutit. Pokud jste zaměstnanec Sparty, je jedno na jakém postu, tak máte vždy největší ambice a naší ambicí je extraligu vyhrát.

