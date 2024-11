Žádné skleslé hlavy tu nejsou, času je dost, nevzdává třinecký útočník Kovařčík boj o postup v Lize mistrů

Jakmile začne vyřazovací část hokejové Ligy mistrů, utkání se nehrají šedesát, ale sto dvacet minut. I tak by se zjednodušeně dala popsat pravidla postupu v play-off, ve kterém se počítá součet branek z dvojzápasu. Z českých týmů se to teď týká Sparty a Třince. V osmifinále hrají proti sobě a v úvodním duelu zvítězili v Praze domácí 4:1, a to i díky dobře zvládnuté první třetině, kterou Sparta vyhrála 3:0. Praha 8:40 14. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Třince Ondřej Kovařčík | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

„Když se na to budete dívat z pohledu gólmana, tak se vám to úplně nelíbí, že vedete 3:0 po první třetině, protože víte, že potom přijde koncert z druhé strany. Ten dvojzápas je trochu něco jiného než liga. Ne každý s tím má zkušenosti, ten zápas je opravdu teprve v polovině,“ říká brankář Jakub Kovář, který už je zdravotně fit a k prvnímu zápasu v sezoně nastoupil rovnou do play-off Ligy mistrů.

Poslechněte si, jak hráči Sparty a Třince hodnotí první vzájemný zápas v letošním play-off Ligy mistrů

V součtu s extraligou porazila Sparta Třinec potřetí za sebou a Oceláři řeší nejen třígólové manko do odvety, ale také pobyt ve spodních patrech tabulky.

„Ani bych neřekl, že je na nás nějaká deka. Přišel jsem do týmu, který je odhodlaný vítězit. Žádné skleslé hlavy tady nejsou, ještě je dost času, sezona je dlouhá,“ odmítá týmovou krizi Ondřej Kovařčík, který se do Třince vrátil po konci ve Finsku a krátkém pobytu v Českých Budějovicích.

V play-off Ligy mistrů se sčítají góly, a tak i když bude na kostce nad ledem svítit na začátku skóre 0:0, v hlavách hráčů bude pro hokej netradičně to, že Sparta jde do zápasu s třígólovým náskokem.

„Pokud by to bylo 2:0 nebo 3:0, tak to pak v té hlavě někde naskočí, že už je to 6:1. Ale na začátku první třetiny určitě ne,“ říká jeden ze střelců Sparty Pavel Kousal. Odveta se bude hrát ve středu od 18 hodin v Třinci, do té doby budou oba týmy mít ještě extraligové povinnosti.