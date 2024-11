100 let hokejového klubu v Kladně oslaví Rytíři zápasem v retro dresech. Nebudou chybět ani legendy

Kladno si ve středu 13. listopadu připomíná sto let existence zdejšího hokejového klubu. Na večerní utkání s Plzní nastoupí hokejisté v retro dresech se znakem Poldi na prsou, na místě budou i takové legendy jako Milan Nový, František Pospíšil, František Kaberle nebo Otakar Vejvoda. Kladno 15:42 13. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový celek Kladno - mistři 1959 | Zdroj: Hokej Kladno s r.o.

13. listopadu 1924 byl v Kladně založen hokejový klub, který patří mezi nejúspěšnější v naší historii. Právě toho dne se konala ustavující Valná hromada Hockeyového odboru sportovního klubu Kladno. Začátky klubu připomíná Lukáš Jůdl.

„Ta stěžejní čtyři jména jsou Hugo Leitner, to je klíčová postava, potom také Rudolf Prošek, Otakar Kožíšek a Karel Unger. Obecně se ví, že Hugo Leitner byl velký sportovní nadšenec, velmi dobře hrál tenis, fotbal a nějak objevil hokej. Společně s ostatními pány ho dával dohromady a zakládal klub,“ vysvětluje spoluautor knihy Sto let hokeje na Kladně Lukáš Jůdl.

„Kladno ve slavnostní předehrávce 21. kola extraligy vyzve v den oslavy 100 let od založení svého klubu Plzeň. Rytíři nastoupí ve speciálních retro dresech ze sezony 1974/75, v níž vybojovalo Kladno při příležitosti 50. výročí svůj druhý titul. K oslavám se připojí i Plzeňští a obléknou retro dresy ze stejného ročníku. Dvě hodiny před začátkem utkání (18:00) si diváci budou moct před stadionem prohlédnout řadu trofejí a historických předmětů ze síně slávy kladenského hokeje, součástí expozice bude i pohár mistrů světa a zlatá medaile z letošního domácího světového šampionátu v Praze.“

Valná hromada se tehdy konala v budově hotelu u Bílého Beránka, kde v současné době sídlí magistrát města. Hokej přitom tehdy velkou popularitu neměl.

„Už před tím vznikem hokeje lidé hráli na rybnících. Byly k dispozici takové kožené míče, s tím se hrálo, tomu se lidé věnovali. Ale je pravda, že tady v té době bylo 18 fotbalových klubů. Fotbal byl jednoznačně číslem jedna a dlouho si tu pozici držel. Bojové sporty společně s atletikou měly, řekněme, takové druhé třetí místo. Hokej byl úplnou novinkou, ale lidé se o něj rychle začali zajímat, chodili se dívat na tréninky, na zápasy. A na otázku, proč hokej postupně všechny sporty převálcoval, je jednoznačná odpověď: úspěchy a slavní odchovanci,“ říká Jůdl.

Zlomová sezona

Kladno v prvních letech hrálo jen přátelské zápasy, následně bojovalo v krajských soutěžích a postupně se dostávalo výš. Poprvé se dokázal středočeský celek probít mezi elitu v sezoně 1950/51, kdy pod vedením trenéra Jiřího Tožičky postoupil společně s Chomutovem a Karlovými Vary do ligy.

Pár let trvalo, než se tam Kladno na trvalo usadilo, ale pak přišla sezona 1958/59. Tým vedený trenérem Vlastimilem Sýkorou a hrajícím asistentem Stanislavem Bacílkem získal první titul.

„To mužstvo mělo své opory a hvězdy, byl tam vynikající gólman Kulíček, byl tam Standa Bacílek, byl tam Jaroslav Volf, to byli všichni skvělí hráči a samozřejmě další. Ale jádro úspěchu bylo opravdu v té partě a v té bojovnosti,“ popisuje Vít Heral, další z autorů knihy Sto let hokeje na Kladně, a dodává.

„Paradoxní je, že kladenský tým získal první titul v Praze. Na Kladně se totiž zastřešoval stadion a tak celou sezonu odehráli Středočeši v azylu na pražské Štvanici. Provázely to speciální vlaky, které jezdily z Kladna do Prahy, takže tam ta podpora fanouškovská byla. Mluvil jsem se spoustou tehdejších mistrů, kteří už bohužel nejsou mezi námi. Všichni se shodovali, že tam byla taková atmosféra a taková semknutost, že prostě nešlo prohrát,“ usmívá se Heral. Dalších pět titulů už slavilo Kladno na domácím stadionu, ale to až v 70. letech minulého století.