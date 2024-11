Asi bych raději někoho z Evropy, říká před zápasem se Spartou třinecký trenér Malík. Rivalitu ale cítí

Hokejisté Sparty Praha a Třince rozehrají od 18 hodin v O2 Areně osmifinále Ligy mistrů. Jejich výsledky v základních skupinách je pro úvodní kolo play-off svedly dohromady. Zatímco Pražané obsadili v tabulce třinácté místo, Oceláři skončili čtvrtí. Oba české týmy se tak v tomto kalendářním roce spolu střetnou už pojedenácté. Praha 10:47 13. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva trenér Zdeněk Moták z Třince, asistent trenéra Jiří Raszka z Třince a asistent trenéra Marek Malík z Třince | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Třinecký asistent trenéra Marek Malík z toho nadšený nebyl. Raději by se poměřil s protivníkem ze Švédska, Finska nebo Švýcarska.

„Hlavně z toho důvodu, že v kalendářním roce se Spartou budeme hrát snad čtrnáctkrát i s loňským play-off, takže je to strašně moc. Asi bych raději potkal někoho z Evropy, Třinec je strašně daleko ode všech, takže to bude náročnější pro jakéhokoliv soupeře. Asi už si ale teď nevybíráte, je to play-off,“ vysvětluje Malík.

Podobně jako Malík to cítí také obránce Sparty Jakub Krejčík: „Samozřejmě jsme spolu sehráli spoustu zápasů a větší rivalita tam je. Možná to bude lehčí o to, že víme, co hrají, a videopříprava nebude tak dlouhá. Je trochu škoda, že se nepodíváme nikam jinam než po Čechách. Z tohoto pohledu to škoda je, pro český hokej určitě.“

V roce 2024 se ve vzájemných soubojích šestkrát radovala Sparta, čtyřikrát Třinec. Klíčové bitvy ale pravidelně vyhrávají Oceláři.

V dubnu senzačně slavili postup do extraligového finále po obratu v sérii z 0:3 na 4:3. I teď půjde o zápas play-off, dál postoupí jen vítěz dvojutkání.

„Víme, že to bude super zápas, na malém hřišti, skvělá atmosféra. Kvalita mezi Třincem a Spartou je vždy vysoká,“ dodává asistent trenéra třineckých hokejistů.

Pauza pomohla

Favorita českého souboje je těžké určit. Sparta je v extralize třetí. Obhájce titulu z Třince nečekaně až dvanáctý. Podle Malíka jim ale pomohla reprezentační pauza.

„Hlavně, když se vám trochu nedaří, tak je trénink důležitý. Dostat trochu zpátky návyky. Kluci trénovali skvěle, skvělý mentální přístup a pracovitost. Ty tréninky měly velkou kvalitu,“ pochvaluje si třinecký asistent trenéra.

Zatímco Oceláři už můžou nasadit novou posilu, útočníka Ondřeje Kovařčíka, kterého dopsali na soupisku Ligy mistrů, Sparta už bude hrát bez obránce Dominika Mašína, který v pondělí přestoupil do finského Kärpatu Oulu.

