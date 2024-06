Pardubický hokej má svou ‚bibli‘. Kniha o historii Dynama váží čtyři kila a vešlo se do ní 1000 fotek

Fanoušci už důkladně oslavili titul mistrů světa. Příznivci Pardubic na šampionátu sledovali hlavně Lukáše Sedláka a Libora Hájka. Taky oni patří do historie pardubického Dynama. O té teď vychází kniha ke stému výročí klubu. Pardubice 22:40 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha věnovaná pardubickému hokeji má 600 stran a váží 4 kila | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Za objemnou publikací autorsky stojí Petr Dufek. „Ligu i nároďák prožívám už 60 let. Nevynechám jediné mistrovství světa, jediný zápas, minimálně u televize. Od roku 1972 jsem byl osobně na každém pražském. Dostal jsem se i do Petrohradu a do Německa. A zlato nikdy neomrzí. Snad se ho co nejdřív dočkáme taky v Pardubicích.“

Těžký výběr

„Za sebou mám asi 30 knížek se sportovní tematikou. Ale takhle do hloubky a v takovém rozsahu jsem ještě žádnou nedělal. Byla to moje nejnáročnější práce v životě. Jsem vděčný klubu za to, že jsem ji mohl dělat. Byl jsem rád, když mě s tím oslovili. Pardubickým hokejem žiju. Kdysi mě na něj vodil dědeček s mými strýci. Vracel jsem se k těm dávným dobám velmi rád. Celou řadu hráčů jsem vídal jako kluk a mohl jsem se s nimi setkat,“ vzpomíná Dufek.

Autor knihy Petr Dufek listuje osobnostmi pardubického hokeje | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Dufek strávil stovky hodin v knihovnách, v archivech. „Měl jsem k tomu pomocníka, který mi pomáhal s vyhledáváním, ale psát jsem to musel celé sám. Kniha obsahuje přes 1 750 000 písmen textu, 250 tabulek výsledků a statistik a 1000 fotografií na 600 stranách o rozměru 265 krát 330 milimetrů. Upoutá sametovým přebalem se zlatě vyraženým titulem DYNAMO100 a váží přes čtyři kilogramy,“ popisuje Dufek.

Uvnitř najdete celou stoletou historii klubu, který začínal jako LTC Pardubice. „Původně se mi tolik stran zdálo hodně. Ale najednou mi byla kniha malá. Věděl jsem, co se mi tam nevešlo. Jsou tam popsané všechny sezony, 66 významných hráčů a trenérů, přitom dohromady jich v nejvyšší soutěži působilo přes 600. Je to tedy jenom jejich zlomek,“ přibližuje knihu pamětník.

Občas si vzpomenout

Dílo představuje kombinaci kroniky, encyklopedie a statistického přehledu. „Stejně jako každý Čech by měl znát historii své země, tak by každý fanoušek Dynama měl znát historii svého klubu. Lidé zapomínají určitá jména, protože postupně odešla jinam. Tady je ideální příležitost, jak si je připomenout. Není to kniha, kterou čtete jako beletrii. Ani ji nemůžete číst v posteli, protože by vás při položení na břicho při té váze asi zadusila. Dá se v ní občas listovat. V tom je podobná bibli. Něco takového žádný klub v republice nemá,“ myslí si historik.

Autor knihy se taky podílel na přípravách loňské výroční výstavy na pardubickém zámku. Tam se poprvé pohromadě objevily místní hokejové poklady. „Ohlasy byly skvělé. Žádný jiný klub v republice by takovou výstavu uspořádat nemohl. Tolik individuálních a klubových trofejí nedá dohromady nikdo. Je to díky výjimečným osobnostem, které v Pardubicích vyrostly,“ říká Dufek.

Petr Dufek začínal o hokeji psát v 16 letech jako student gymnázia. „Už tehdy pracoval v klubu Milan Černický, který mě přitáhnul k práci v propagační komisi. Možná si pamětníci vzpomenou na hokejové noviny, dělali jsme tištěné programy na jednotlivé zápasy,“ vzpomíná na nedávno zesnulého historika pardubického hokeje.