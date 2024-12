Jako kdybychom nechtěli vyhrát, kritizoval kapitán Pardubic Sedlák výkon ve čtvrtfinále Spengler Cupu

Hokejisté Pardubic na turnaji Spengler Cup neuspěli. Na turnaji skončili ve čtvrtfinále a vysněná trofej jim zůstala na hony vzdálená. Východočeši absolutně nezvládli třetí třetinu v souboji s německým Straubingem, do které šli s jednobrankovým náskokem. Třikrát v ní inkasovali a po konci mohli sledovat soupeře slavícího postup. Davos 16:20 30. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Pardubic po vypadnutí ze Spengler Cupu se Straubingem | Foto: Til Buergy | Zdroj: EPA / Profimedia

„Nevím, jako kdybychom nechtěli vyhrát. Báli jsme se hrát, z toho pramenily chyby a oni to potrestali. Nezvládli jsme to a je to škoda, protože zápas jsme měli rozehraný dobře. Měli jsme to pod kontrolou a pak uděláme na ledě hloupé věci. Jde vidět, že každá maličkost hraje roli a oni to využili,“ nechápal co se stalo ve třetí třetině kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák.

V minulém ročníku došli Východočeši do finále, teď chtěli jít ještě o stupínek výš. Místo toho skončili v nejkratší možné době. Vystoupení v Davosu tak dopadlo hodně špatně. Ví to i hlavní trenér pardubických hokejistů Václav Baďouček.

„Je to velký neúspěch. Nás v první řadě trápí přesilovky, protože si v nich nepomůžeme. To je to, co nás sráží. A hlavně větší hlad. Být efektivnější v zakončení, být hladovější, být jednodušší,“ vyjmenovával pardubický kouč oblasti, ve kterých se jeho svěřenci musí zlepšit.

Ani jeden zápas ze tří nedokázali pardubičtí vyhrát v základní hrací době a to ani když v utkání vedli.

Na loňský úspěch na Spengler Cupu nenavážeme. Po prohře se Straubingem pro nás turnaj končí. pic.twitter.com/b22FqJ3MRz — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) December 29, 2024

„Každé vedení je cenné a je škoda ho promarnit. Stalo se nám to možná ve všech zápasech. V prvním zápase jsme vedli 2:0 a pak to vypadalo úplně stejně. Tohle nám nešlo. Musíme se naučit ukončovat zápasy a soupeřům nenabízet šance, které jsme jim nabízeli, když jsme vedli,“

Teď nezbývá hráčům nic jiného, než skousnout další neúspěch a pokusit se z něj poučit do další části extraligové sezony.

„Každá takováhle zkušenost je dobrá, něco nám to dá. Doufám, že se z toho každý poučíme, udělá nás to lepšími hráči a pomůže nám to do zbytku sezony,“ řekl po nepovedeném vystoupení na Spengler Cupu v Davosu kapitán pardubických hokejistů Sedlák.