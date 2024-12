VIDEO: Zohorna na brankové čáře zachránil bod pro České Budějovice, Jihočeši z protiútoku srovnali

Nedáš, dostaneš! Tuhle hokejovou klasiku zažili ve 30. kole Tipsport extraligy hráči Olomouce. Ti několikrát selhali při snaze pojistit vedení 1:0 do prázdné branky a na druhé straně je pak potrestal Adam Kubík. Nevystřelil olomoucký Macuh zbytečně brzy a z velké vzdálenosti? Co udělal dobře útočník Tomáš Zohorna v roli „brankáře“? Na to odpoví olympijský vítěz Martin Procházka v úvodu pořadu Čistá hra v úterý od 10 hodin na Radiožurnálu sport.

