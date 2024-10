‚Fandíme, jak jen můžeme.‘ Na extraligový zápas pro studenty dorazilo přes pět tisíc dětí z Karlovarska

„Je to hezká akce, užíváme si to a fandíme. Když je hala plná dospělých lidí, tak je to samozřejmě větší, ale my fandíme, jak můžeme. Ale stejně si myslím, že večerní hokeje jsou lepší,“ prohlásila žákyně Základní školy Poštovní v Karlových Varech Julie.

Utkání, které nakonec skončilo po trefě útočníka Nicka Olesena v prodloužení 2:1, sledovalo v karlovarské KV Areně 5520 fanoušků, z nichž drtivá většina je stále školou povinná.

Na zápas se však dostalo i několik stálých návštěvníků domácí Energie. „Atmosféra je jednoduše dětská. Všichni jsou tu natěšení, připravovali se na to. Nám tu ale chybí bubeník a naše atmosféra. My většinou chodíme do kotle domácích a zatím je to spíše taková show,“ přiznala fanynka karlovarské Energie Martina.

„Hrát někdy jiný zápas od dvanácti? To vůbec nejde. Všichni fanoušci jsou v práci, z těch, co chodí pravidelně, je nás tady minimum. Já i manžel Jindřich jsme si museli vzít dovolenou,“ dodala fanynka Martina.

Transparent Základní školy Konečná v Karlových Varech | Foto: Tomáš Petrilák | Zdroj: Český rozhlas

Domácí klub před zápasem naléhal na držitele permanentních vstupenek, kteří se na zápas pátečního dopoledne dostavit nemohli, aby uvolnili svá místa výměnou za slevu na nákup vstupenek na příští sezonu. Přesto ti, kteří své místo neuvolnili, měli místa vyhrazená v sektorech za střídačkami.

„Lístky dostaly především základní školy a několik středních škol, včetně naší. Dva sektory byly vyhrazené permanentkám. My jsme shodou náhod měli určená místa v sektoru právě těch permanentek, ale když jsme přišli, tak se to po chvíli vyřešilo a měli jsme se posadit na volná místa. Přesný počet lístků určený naší škole nevím,“ uvedl učitel Střední školy stravování a služeb v Karlových Varech Luboš Veselý.

Dětské publium na zápase karlovarské Energie s Motorem České Budějovice | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: Profimedia

Děti z Českých Budějovic

„Přijel i autobus dětí z Českých Budějovic a když slavili gól, tak celá hala pískala a bučela. Jako učitel říkám, že mi málem praskla hlava. Za naší školu chci říct, že by se nám asi více líbilo, kdyby klub uvolnil vstupenky i na jiné zápasy a mohli bychom chodit i ve volném čase. Tuším však, že na klub je s některými školy již v kontaktu,“ dodal Veselý.

Na zápas 14. kola Tipsport extraligy skutečně dorazil jeden autobus vypravený z Českých Budějovic a domácí pořadatel žákům z jižních Čech vyhradil celý sektor.

„Atmosféra byla super, ale v Českých Budějovicích je vždy lepší. Start ve dvanáct hodin mi osobně přijde v pořádku, ale záleží, co hráči, jak by jim tyto brzké zápasy vyhovovaly,“ prohlásila učitelka Jana z českobudějovické základní školy Pohůrecká.

