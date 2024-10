Nečas slaví jubilejní 100. gól v NHL a pomohl k výhře Caroliny. Ivan si připsal premiérovou trefu mezi elitou

Útočník Martin Nečas jubilejní 100. brankou v NHL a jednou asistencí pomohl hokejistům Caroliny k výhře 4:2 v Calgary, za které chytal Daniel Vladař. Naopak poprvé v zámořské soutěži skóroval Ivan Ivan, jenž přispěl k vítězství Colorada 5:1 nad Utahem s Karlem Vejmelkou v brance. New York 8:34 25. 10. 2024 (Aktualizováno: 9:06 25. 10. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Nečas se raduje ze vstřeleného gólu v zápase Caroliny proti Calgary | Foto: Sergei Belski-Imagn Images | Zdroj: Reuters

Pátý zásah v sezoně si připsal David Pastrňák, ale Boston doma podlehl 2:5 Dallasu a prohrál potřetí za sebou. Gólman David Rittich vychytal Los Angeles výhru nad San Jose 3:2. Centr Jakub Lauko se podílel jednou přihrávkou na vítězství Minnesoty nad Tampou Bay 4:2.

Nečas se stal podruhé v ročníku první hvězdou utkání. Mistr světa z Prahy si nejdříve připsal druhou asistenci na první branku Hurricanes, kterou dal Seth Jarvis. Odchovanec Žďáru nad Sázavou pak zaznamenal vítěznou trefu, když zvýšil na 3:0. Střelou švihem propálil Vladaře, na kterého šlo v zápase 42 střel. Inkasoval třikrát, poslední gól Caroliny byl do prázdné branky.

„Máme spoustu vynikajících lídrů a hlavně jsme všichni velmi dobří přátelé, jako jedna velká rodina. Nepochybujeme o sobě, víme, že jsme dobří. Musíme jen hrát tak jako v druhé polovině utkání,“ uvedl Vladař.

Ivan dostal v přesilové hře nabito mezi kruhy od Nathana MacKinnona a překonal Vejmelku, který měl v zápase úspěšnost 80,8 procenta. „Je to šílené. Vůbec nevím, co říct,“ řekl Ivan. „Moc si z toho nepamatuji, ale ano, je to fantastický pocit,“ uvedl dvaadvacetiletý český útočník.

Ivan dostal v přesilové hře nabito mezi kruhy od Nathana MacKinnona a překonal Vejmelku, který měl v zápase úspěšnost 80,8 procenta. Coloradský obránce Cale Makar zaznamenal gól a asistenci a s 15 body vede kanadské bodování soutěže.

Další prohra Bostonu

Boston s Pastrňákem a Pavlem Zachou prohrál potřetí za sebou. Pastrňák sice otevřel skóre ve 12. minutě svým pátým gólem v ročníku, když úplně osamocen prostřelil Caseyho DeSmitha. Jenže pak se čtyřikrát prosadili hosté a Bruins se na odpověď nezmohli. Pastrňák, který měl dalších sedm střel na branku, byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Z vítězství a bodu se mohl radovat bývalý hráč Bostonu Jakub Lauko, který asistencí na druhou trefu Kirila Kaprizova v utkání přispěl k výhře Minnesoty nad Tampou Bay 4:2.

Rittich 26 zákroky vychytal Los Angeles těsnou výhrou nad San Jose a připsal si třetí vítězství v sezoně. Dvěma trefami se blýskl útočník Warren Foegele a byl blízko premiérovému hattricku, jenže trefil tyč. Obránce Sharks Jan Rutta odehrál téměř 18 minut.

Obhájce Stanley Cupu Florida porazila 3:1 New York Rangers. Brankář Sergej Bobrovskij vychytal 400. výhru v NHL. Stačilo mu na to 707 zápasů, čímž překonal ligový rekord Henrika Lundqvista. Bývalý gólman Rangers pokořil tuto metu za 727 utkání.

Výsledky NHL: Boston - Dallas 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) Branky: 12. Pastrňák, 31. Brazeau - 17. Duchene, 21. J. Robertson, 25. Stankoven, 29. Seguin, 58. Hintz. Střely na branku: 27:32. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Duchene, 2. Seguin (oba Dallas), 3. Pastrňák (Boston)

Toronto - St. Louis 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) Branky: 27. Ekman-Larsson - 11. a 57. Holloway, 5. Broberg, 28. Texier, 44. Neighbours. Střely na branku: 27:41. Diváci: 18 414. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. Kyrou, 3. Bučněvič (všichni St. Louis)

Detroit - New Jersey 5:3 (2:1, 0:1, 3:1) Branky: 19. Fischer, 19. DeBrincat, 50. Larkin, 57. Kane, 60. Rasmussen - 13. a 52. Hischier, 25. Haula. Střely na branku: 20:40. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Kane (Detroit), 2. Hischier (New Jersey), 3. DeBrincat (Detroit)

Tampa Bay - Minnesota 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) Branky: 29. Hagel, 32. Kučerov - 7. a 60. Kaprizov (na druhý Lauko), 39. Eriksson Ek, 41. Boldy. Střely na branku: 25:18. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Boldy (oba Minnesota), 3. Cirelli (Tampa Bay)

NY Rangers - Florida 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) Branky: 5. Lafreniére - 1. Lundell, 3. Verhaeghe, 27. Bennett. Střely na branku: 25:29. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Verhaeghe, 3. Bennett (všichni Florida)

Calgary – Carolina 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Branky: 34. Bean, 54. Huberdeau - 13. Jarvis (Nečas), 21. Roslovic, 22. Nečas, 59. Robinson. Střely na branku: 32:43. Daniel Vladař odchytal za Calgary 59:34 minuty, z 42 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Diváci: 16 404. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Aho (oba Carolina), 3. Zary (Calgary)

Utah - Colorado 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) Branky: 56. Crouse - 10. Colton, 19. Makar, 35. Mittelstadt, 38. Ivan, 57. Kiviranta. Střely na branku: 26:25. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, z 26 střel inkasoval pětkrát a úspěšnost zákroků měl 80,8 procenta. Diváci: 11 131. Hvězdy zápasu: 1. Mittelstadt, 2. Annunen, 3. Makar (všichni Colorado)

Seattle - Winnipeg 3:4 v prodl. (1:0, 0:2, 2:1 - 0:1) Branky: 12. a 57. Beniers, 52. Eberle - 24. a 45. Niederreiter, 36. Vilardi, 62. Ehlers. Střely na branku: 32:36. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Beniers (Seattle), 2. Niederreiter, 3. Ehlers (oba Winnipeg)

Los Angeles - San Jose 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) Branky: 9. a 12. Foegele, 5. Spence – 31. a 60. Granlund. Střely na branku: 30:26. David Rittich odchytal za Los Angeles celé utkání, z 26 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 92,3 procenta. Diváci: 18 146. Hvězdy zápasu: 1. Foegele, 2. Laferriere, 3. Spence (všichni Los Angeles)