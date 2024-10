Nabídky z extraligy těší, ale čtvrtá lajna není zas tak lákavá. V Litoměřicích jsem spokojený, říká Kuťák

V úvodu nové sezony jsou v čele individuálních statistik v první hokejové lize stejně jako v předchozích letech zkušení hráči. Bodování kraluje dvaatřicetiletý Pavel Klhůfek ze Vsetína, společně s ještě o dva roky starším Lukášem Žálčíkem z pardubického béčka jsou nejlepšími střelci probíhající sezony. Často se stává, že bodoví hráči setrvávají ve druhé české nejvyšší soutěži dlouhodobě. Praha 13:31 26. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Kuťák je v dresu Litoměřic v druhé nejvyšší hokejové soutěže spokojený | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

Kompletnímu pořadí vévodí dvaatřicetiletý Pavel Klhůfek ze Vsetína. Ve čtrnácti zápasech nasbíral 22 bodů. Za minulou sezonu jich měl dohromady 52, za předminulou 40. Přestože opakovaně předvádí výborné výkony, zůstává v druhé nejvyšší české soutěži.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si o zkušených hokejistech, kteří válí v aktuální sezoně MAXA ligy

„Pavel hraje klíčové role v první lize, v extralize je ale potřeba často jiné typy hráčů. On nezahraje svůj standard, když bude hrát třetí nebo čtvrtou lajnu,“ zamyslel se nad tím, proč nehraje dlouhodobě produktivní Klhůfek extraligu Tomáš Vrábel, bývalý sportovní manažer prvoligové Jihlavy a v současnosti extraligového Litvínova.

První liga, první lajna a víc peněz

Mezi produktivní hráče v posledních třech sezonách patří v MAXA lize také osmadvacetiletý Filip Kuťák z Litoměřic. Tomu vyhovuje, že je v severočeském klubu lídrem.

„Jsem v nejlepším věku, ale podle mě před sebou mám ještě hodně let. Nabídky na angažmá v extralize jsem měl, ale vždy by to bylo jen do čtvrté lajny. Upřímně bych byl spíše takové páté kolo u vozu. V konečném počítání v tom musí člověk vidět obrovský smysl po jiných stránkách než jen o hokeji, aby do toho člověk šel. Každopádně za extraligu budu vždy vděčný, ale první liga v pozici, ve které jsem, tak mě naplňuje a jsem šťastný. Základem je pro mě, aby mě sport naplňoval a nechci ráno vstávat, abych nevěděl, co přijde,“ vysvětlil Filip Kuťák proč mu vyhovuje angažmá v první hokejové lize.

1:46 Perníkáři proti Mechovu. Univerzitní liga poprvé zažila derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové Číst článek

Tomáš Vrábel se mu vůbec nediví. „Často se stává, že se hráči tak rozhodnou. I pro ně je finančně lepší, že v první lize v první lajně mají víc než ve třetí nebo čtvrté lajně v extralize. Není to nic specifického, ale běžná praxe,“ prozradil litvínovský funkcionář.

Sbírat body v první lize nezaručuje, že bude hráč produktivní v extralize. Třeba prvoligový rekordman Jaroslav Roubík, který ve druhé nejvyšší soutěži nasbíral neuvěřitelných 1067 bodů a vstřelil 479 gólů, si v elitní české soutěži připsal během své více než dvacetileté profesionální kariéry jen jeden.

„Je to velký rozdíl. Kluci to hrají v trochu jiném tempu, protože jsou šikovní a mají výborné hokejové myšlení. V první lize to nemusí dělat v takové rychlosti, ale v extralize musí zařadit ještě vyšší rychlostní stupeň. Tam už to pro kluky bývá problém, proto se častěji sahá po mladších hráčích, kteří nejsou sice tak produktivní, ale s bruslením jsou na tom hodně dobře. Skok mezi první ligou a extraligou je pořád velký,“ řekl sportovní manažer Litvínova Tomáš Vrábel.