V první třetině mi nestíhaly plíce, snad příště už přidám gól, doufá Zbořil po premiéře v Pardubicích

Ve 14. kole hokejové Tipsport extraligy favorizované Pardubice zvítězily na kladenském ledě 4:1. Pomohl jim k tomu už i obránce Jakub Zbořil, který při své premiéře v novém dresu odehrál nejvíc času ze všech pardubických hráčů. Na ledě strávil 21 minut a 47 sekund. Kladno 10:28 26. října 2024

„Vletěl jsem do toho naplno. V první třetině mi trochu nestíhaly plíce, takže jsem se snažil uklidnit na střídačce, abych to zvládl. Jinak to bylo dobré, zápas jsme zmákli. Ještě bych si představoval, že by mi tam něco spadlo a bude to ještě lepší,“ usmíval se Jakub Zbořil, který má po návratu do extraligy ofenzivní choutky.

A to i přesto, že za poslední čtyři sezony v NHL a na farmě dal jen dva góly. Východočeši mu ale umožní hrát i přesilovky. „Určitě to sehrálo roli v mém rozhodování. Bylo mi řečeno, že si můžu vybojovat prostor na přesilovkách a že se požaduje velký počet střel. Samozřejmě se budu snažit co nejvíc střílet,“ říkal Zbořil.

Neproduktivní Rytíři

Hodně střílet zkoušeli i kladenští Rytíři, kteří na Vomáčku vyslali 30 pokusů - ujal se jen ten Matyáše Filipa v úvodu třetí části. Mladý útočník se v aktuální sezoně trefil poprvé od úvodního kola, kdy skóroval také proti Pardubicím.

„Trápím se sám se sebou. Jsem rád, že to tam nyní padlo a že to bylo proti Pardubicím je shoda náhod. Škoda, že jsme dostali třetí gól. Kdybychom ho nedostali, tak jsme určitě schopní si vytvořit nějaký tlak a třeba utkání dotáhnout až do prodloužení. Nepovedlo se a musíme jít dál,“ uznal Filip.

Těžký soupeř čeká Rytíře i v neděli, kdy se představí na Spartě. Pardubice přivítají Olomouc, kterou porazily devětkrát z posledních deseti zápasů. Na takovou dominanci jsou v Dynamu zvyklí, vždyť zrovna Kladno porazily už podesáté v řadě.