Perníkáři proti Mechovu. Univerzitní liga poprvé zažila derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové

Hradec Králové a Pardubice mají za sebou další hokejové derby. Odehrálo se v pondělí večer v Pardubicích a postavily se proti sobě univerzitní týmy z obou krajských měst. A atmosféra na zimním stadionu si v ničem nezadala s extraligovými zápasy. Pardubice 14:24 22. října 2024

Hokejové derby východočeských měst se v univerzitním hokeji odehrálo vůbec poprvé. Zatímco tým pardubické univerzity Riders Univerzita Pardubice byl založen už v roce 2020, královéhradecký UNIted HK vstoupil do soutěže teprve letos. Vzhledem k vzájemnému vnímání obou měst se ale rivalita objevila okamžitě.

„V podstatě první zmínky o rivalitě těchto dvou měst ležících nedaleko sebe můžeme v historických pramenech sledovat už od 16. století,“ upozorňuje už na staletí přetrvávající řevnivost Hradce Králové a Pardubic historik Petr Grulich z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

„Když se řekne hodně hvězd, tak je to souhvězdí. Když se řekne hodně kol, tak je to soukolí. A když se řekne hodně vesnic, tak je to co? Tak jsou to Pardubice,“ uvádí Petr Grulich jako příklad jednu slovní hříčku.

„Tak nejhlavnější jsou Pardubice u Hradce Králové, to přece každý ví. Že prostě Pardubice na Hradec nemají, ani nikdy mít v hokeji nebudou,“ usmívá se student Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a hráč hradeckých UNIted Matěj Štohanzl.

A pohled z druhé strany?

Pro Pardubičáky jsou obyvatelé Hradce Králové už desítky let Mechováci. „V roce 1960 byl do kin uveden český film s názvem U nás v Mechově. A ten popisuje příběh vesničky, která si hraje na něco, co není. A to byl v očích Pardubáků právě Hradec Králové,“ vysvětluje Grulich.

„V tom případě je to správné tvrzení a je to tak, jak to má být. Mechov je Mechov,“ potvrzuje útočník pardubických Riders Daniel Skryp.

Derby východočeských univerzit nakonec před dvěma a půl tisíci diváků ovládli hráči pardubických Riders, kteří zvítězili 5:1. Odveta se bude v Hradci Králové hrát 17. února 2025 a bude opět zápasem semestru.